Kino geht immer. Aber nicht immer geht es um Filme: Manche Leute kommen nur wegen des Popcorns. Oder weil es sich im Foyer so nett plaudern lässt. Die Aussicht auf kuschelige Stunden zu zweit in halb liegender Position mag ebenfalls ein überzeugendes Argument sein. Das ist durchaus eigensinnig, zeigt aber, dass Filmaufführungen alleine nicht reichen. Das Publikum will einen schönen Abend haben, mit guten Filmen , noch besserem Service und dem guten Gefühl, als Gast willkommen zu sein. Das klappt in den meisten Kinos ganz gut, von Freiluftkino-Betreibern erwartet man aber noch ein bisschen mehr: Ihre Besucherinnen und Besucher möchten magische Nächte unter freiem Himmel erleben.

Am 20. Mai startet in München die Saison mit „Kino am Olympiasee“, am 4. Juni folgt mit „Kino, Mond & Sterne“ das beliebte Freiluftkino im Westpark. Weitere Open Airs sind in Vorbereitung, unter anderem verwandelt sich ab 9. Juli der Königsplatz beim „Kinoliebe Summer Festival“ in einen riesigen Oben-ohne-Kinosaal. Jede dieser Veranstaltungen ist ein bisschen anders, jede macht aus Filmabenden Outdoor-Events.

Los geht es am Olympiasee mit dem hintergründigen Superstar-Doppel „Das Drama“ (mit Zendaya und Robert Pattinson), später am Abend reist Ryan Gosling in „Der Astronaut – Project Hail Mary“ ins All. Der erste Film ist ein sogenanntes „Sundowner Event“, das gegen 18 Uhr startet; der zweite Film wird als „Abend Event“ ab 21 Uhr angekündigt. Zusätzlich bieten die Veranstalter „Live Events“ mit Fußball oder Comedy an, sowie an Feiertagen und Wochenenden das bewährte „Family Open Air“. Hier geht es dank tageslichttauglicher LED-Screens schon um 15.30 Uhr los, mit Familienfilmhits wie „Checker Tobi 3“ oder „Pumuckl und das große Missverständnis“.

Neu bei „Kino am Olympiasee“ sind die sogenannten „Plus Events“, die zusätzlich zum Film Extras versprechen. So gibt es zu „Das Kanu des Manitu“ am 22. Mai Freibier für alle von Hofbräu oder zu „Call Me By Your Name“ am 24. Mai pro Gast einen Aperol Spritz. Zum Public Viewing des DFB-Pokalfinales am 23. Mai oder des Champions-League-Finales am 30. Mai locken ebenfalls Freibier sowie ein Nachtbiergarten. Und wer nach Musikfilm-Hits wie „Michael“, „Mamma Mia!“ oder „Bohemian Rhapsody“ in Feierlaune ist: An diesen Abenden darf getanzt werden, dank DJ-Sets verwandelt sich das Gelände in einen Dancefloor.

Eine besondere Rolle fällt dem Münchner Schauspieler und Comedian Simon Pearce zu: Er spielt nicht nur in Filmen wie „Ein Münchner im Himmel“ mit (der am 8. Juni läuft), sondern wird als sogenannter Anchorman die Events auf der Leinwand begleiten. Ein weiteres Plus sind die diesjährigen Gäste: Bei den Vorstellungen von Michael Mittermeiers „Lucky Punch Comedy Club“ werden Comedians wie Simon Stäblein oder Theresa Reichl erwartet, für Juli und August sind Poetry-Slams angekündigt. Zum Unesco-Weltkulturerbe-Tag am 7. Juni präsentiert der Olympiapark-Architekt Fritz Auer den Dokumentarfilm „Lebensfreundschaft“ von Franz Stepan.

Am 4. Juni läuft „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“. Regisseur Simon Verhoeven kommt persönlich vorbei. Komplizen Film GmbH / Doll Filmproduktion GmbH / Warner Bros. Entertainment GmbH / dpa

Auch Regisseur Simon Verhoeven schaut am Olympiasee vorbei: Er stellt am 4. Juni seinen Kinohit „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ vor. Neben diesen Filmen aus und über München gibt es diesen Sommer viele Hits aus Hollywood zu sehen, neuere wie „Der Teufel trägt Prada 2“ oder „One Battle After Another“, sowie Publikumsfavoriten wie „La La Land“ oder „Notting Hill“. Auch Filme im Original werden aufgeführt, „Marty Supreme“ oder „The Housemaid“. Der Kartenkauf erfolgt online, die Gäste können in Liegestühlen, Love-Seats, der überdachten Olympic Lounge oder auf der Wiese im Picknick-Bereich Platz nehmen. Gute Sicht auf die Leinwand sowie auf den Olympiapark gibt es von überall.

Kino am Olympiasee, ab Mittwoch, 20. Mai, bis Mitte September, Coubertinplatz 1