Auffi muass i! Sagen die einen. Aussi muass i! Sagen die anderen. Treffen können sich alle am 27. Juni im Olympiapark: Bei den Open-Air-Spezialisten von „Kino am Olympiasee“ findet die Premiere des neuen Programms des Bayerischen Outdoor Filmfestivals (BOFF) statt. Zu sehen gibt es eigens für dieses Festival produzierte oder exklusiv geschnittene Filme, in denen Berge hochgekraxelt oder heruntergefahren werden, in denen man durch wilde Flusslandschaften paddelt oder sein Bike beim Raften mit aufs Wasser nimmt. Diese Filme werden in den kommenden Wochen und Monaten auch durch Bayern touren, im Juli etwa stehen Open-Air-Termine in Ingolstadt, Augsburg oder der Tannenhütte bei Garmisch-Partenkirchen an.