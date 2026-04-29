Er soll die geistige Gesundheit des Gefangenen überprüfen. Nicht irgendeines Gefangenen, sondern des ranghöchsten deutschen Militäroffiziers und offiziellen Nachfolgers von Adolf Hitler: Hermann Göring wird am 7. Mai 1945 von US-Soldaten im Salzburger Land verhaftet, der Gefängnispsychiater Douglas Kelley muss sich mit ihm und anderen Angeklagten in Vorbereitung auf den Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher auseinandersetzen.

Über diese Begegnung schrieb der US-Journalist Jack El-Hai ein Buch namens „Der Nazi und der Psychiater“. Der amerikanische Drehbuchautor und Regisseur James Vanderbilt hat daraus einen Film gemacht: „Nürnberg“ ist ein historisches Justizdrama, über die Wochen und Monate nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, über Machtspiele und Manipulationen.

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Göring und Kelley stehen im Mittelpunkt des Geschehens, gespielt werden sie von den Hollywoodstars Russell Crowe (Göring) und Rami Malek (Kelley). In Nebenrollen sind deutsche Schauspieler wie Andreas Pietschmann (als Rudolf Heß) oder Tom Keune (als Robert Ley) zu sehen. Nach Nürnberg kamen sie nicht, gedreht wurde diese US-Produktion in Ungarn.

Am 7. Mai startet der Film in den deutschen Kinos, vorab ist er in Previews zu sehen. Am 7. Mai ist auch in München eine Sondervorstellung im Arri-Kino eingeplant: Nach der Vorstellung wird es ein Filmgespräch geben, angekündigt haben sich der Direktor der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien, Christoph Safferling sowie der Bayerische Staatsminister der Justiz, Georg Eisenreich.

Nürnberg, USA 2025, Regie und Drehbuch: James Vanderbilt, Previews vom 1. bis 3. Mai im Leopold Kino sowie am 3. Mai in den Museum-Lichtspielen; Filmgespräch mit Gästen am 7. Mai im Arri-Kino, bundesweiter Kinostart am 7. Mai