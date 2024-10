Interview von Josef Grübl

Sie war Studentin, er ihr Lehrer: Als Gabriele Münter im München des Jahres 1901 Wassily Kandinsky kennenlernte, war das der Beginn einer großen Karriere – und einer tragischen Liebe. Der Spielfilm „Münter & Kandinsky“ erzählt die Geschichte dieses Künstlerpaars, das zu Vorreitern der Moderne und zu Mitbegründern der Gruppe „Der blaue Reiter“ werden sollte. Vanessa Loibl und Vladimir Burlakov spielen die Titelrollen, beide wuchsen in München auf, beide leben mittlerweile in Berlin. Mit diesem Biopic kehrten sie nach Bayern zurück, gedreht wurde unter anderem an Originalschauplätzen in Murnau. Premiere war im Juli beim Filmfest München, am 24. Oktober läuft der Film bundesweit in den Kinos an.