Kurz bevor Leni Riefenstahl im Sommer 2002 ihren 100. Geburtstag feierte, gab sie der Journalistin Sandra Maischberger ein langes TV-Interview. Ein Jahr später starb die umstrittene Filmemacherin und Fotografin in ihrem Haus am Starnberger See. 2018 ging ihr Nachlass an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz – und hier kam Maischberger erneut ins Spiel.

Gemeinsam mit dem Regisseur Andres Veiel (und vielen weiteren Helfern) sichtete sie die Filme, Fotografien, Tonaufnahmen, Briefe und Akten, die Riefenstahl in insgesamt 700 Kisten hinterlassen hatte. Herausgekommen ist ein Dokumentarfilm, der einen neuen Blick auf Hitlers Lieblingsregisseurin wirft, der ihre Widersprüche und Lügen offenlegen will. Veiel und Maischberger sind zum Kinostart von Riefenstahl auf Deutschland-Tour, am 2. November kommen sie nach München (sie ins Rio, er ins City), nach den Vorführungen soll es Publikumsgespräche geben.

Ebenfalls auf Tour ist Regisseur Marcus O. Rosenmüller (nicht zu verwechseln mit Marcus H. Rosenmüller!), er stellt zum Kinostart von Münter & Kandinsky sein visuell berauschendes Biopic über das legendäre Maler-Paar in Gauting, Penzberg oder Rottach-Egern vor. Nach München kommt er natürlich auch: am 24. Oktober ins Rio und am 26. Oktober ins ABC Kino. Regiebesuch hat sich auch im Theatiner angesagt: Zur Eröffnung der Schweizer Filmwoche (31. Oktober bis 6. November) reist Aldo Gugolz an, er bringt seinen Dokumentarfilm Omegäng (über Schweizer Dialekte) mit.

Ansonsten laufen viele deutsche Filme in den Kinos, das Spektrum reicht von Ballett-Biopics wie Cranko über Fantasyfilme für Erwachsene (Hagen – Im Tal der Nibelungen) oder Kinder (Woodwalkers) bis hin zu Charly Hübners Element of Crime-Musikdoku. Unbedingt sehenswert ist auch Andreas Dresens Drama In Liebe, Eure Hilde über die im Zweiten Weltkrieg ermordete Widerstandskämpferin Hilde Coppi.

Regisseur Charly Hübner (re.) und Musiker Sven Regener im „Element of Crime“-Dokumentarfilm „Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin“. (Foto: Felix Zimmermann)

Öffentliche Filmvorführungen gibt es nicht nur im Kino: Das Munich Urban Colab zeigt am 24. Oktober Alex Garlands Film Ex Machina aus dem Jahr 2015, anschließend wird darüber diskutiert, wie wahrscheinlich Zukunftsszenarien in Science-Fiction-Filmen sind. Die Bayerische Akademie der Schönen Künste zeigt an zwei Tagen (24. und 25. Oktober) das vierstündige Holocaust-Justizdrama Die Ermittlung von RP Kahl. Und im Museum Brandhorst wird am 22. Oktober der Film Happy Birthday, Marsha (über die transgeschlechtliche Frauen-Aktivistin Marsha P. Johnson) gezeigt, danach findet ein Gespräch statt.

Schlechte Nachrichten gibt es leider viel zu viele, gute zum Glück aber auch: Am 20. Oktober findet in den Museum Lichtspielen zum fünften Mal das Better World Filmfestival statt. Von elf Uhr vormittags bis 23 Uhr laufen Filme aus Ländern wie Italien, Indonesien, Zypern, Deutschland oder der Türkei – jeder einzelne von ihnen bietet Lösungsansätze an, wie man die Welt ein kleines bisschen besser machen kann.