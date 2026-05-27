Draußen ist es heiß, drinnen geht es heiß her: Wer der aktuellen Affenhitze entfliehen möchte, ist im Kino genau richtig. Französische Sommerkomödien erscheinen vielen als das ideale Programm, ganz aktuell ist Jean-Pierre Améris’ neuer Film „Ticket ins Leben“ angelaufen. Der Franzose wurde bekannt mit Filmen wie „Die anonymen Romantiker“ oder „Die Sprache des Herzens“, seine jüngste Regiearbeit ist eine luftige Komödie mit tragischem Kern.

Im Zentrum des Geschehens stehen ein alternder Sänger und sein größter Fan: Der berühmte Chansonier Antoine (Gérard Darmon) erleidet auf der Bühne einen Schlaganfall und versinkt in Depressionen. Sein Beruf war sein Leben, sein einziger Freund ist sein Manager. Als er keinen Ausweg mehr sieht, reist er in die Schweiz und will dort Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Dazu kommt es aber nicht: Im Zug erkennt ihn die sehr quirlige Victoire (Valérie Lemercier), die sich als sein größter Fan outet, die sich angeblich sogar ein Tattoo seines Gesichts hat stechen lassen. Fortan weicht Victoire nicht mehr von Antoines Seite.

Im weiteren Verlauf erlebt dieses ungleiche Paar allerlei Abenteuer, sie schleppt ihn sogar mit auf die Hochzeit ihrer Tochter. Dabei nähern sie sich immer weiter an. Allzu überraschend kommt diese Geschichte nicht daher, sie ist sogar ziemlich vorhersehbar. Aber darum geht es auch nicht: Wer sich ein Ticket für „Aimons-nous vivants“ (so der Originaltitel dieser Komödie) kauft, erwartet leichte Unterhaltung, charmante Figuren, eine Prise Lebensfreude und den einen oder anderen Lacher. Und genau das bekommt man auch.

Ticket ins Leben, F 2025, Regie: Jean-Pierre Améris, Kinostart am 28. Mai, in München unter anderem im ABC, Maxim, Neues Rex, Kino Solln und Theatiner