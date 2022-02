Von Josef Grübl

Zwölf Jahre lang war der Schriftsteller Louis (Gaspard Ulliel) nicht mehr zu Hause bei seiner Familie. Kaum ist er heimgekommen, versteht man auch, warum er so lange nicht da war: Louis' Mutter (Nathalie Baye) ist hysterisch, der Bruder (Vincent Cassel) cholerisch, dessen Frau (Marion Cotillard) ein nervöses Hascherl. Seine kleine Schwester (Léa Seydoux) macht ihm dagegen direkt Vorwürfe: Nur weil er damals weggegangen sei, habe sie dableiben müssen. Das ist zumindest der Versuch eines Gesprächs, am liebsten brüllen sich die Mitglieder dieser dysfunktionalen Familie nur an. So steigert sich der französische Superstar Vincent Cassel während einer Autofahrt in einen derart furiosen Wutmonolog hinein, dass selbst die größten Quertreiber noch etwas von ihm lernen könnten. Dabei hat der verlorene Sohn seinen Angehörigen eigentlich etwas viel Wichtigeres zu sagen - er kommt nur nicht dazu.

Der frankokanadische Regisseur Xavier Dolan stellte seine Verfilmung des Theaterstücks "Juste la fin du monde" 2016 bei den Filmfestspielen in Cannes vor, die Kritiken waren verhalten, trotzdem wurde der Film mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet. Es könnte so schön werden, überlegt sich Louis noch bei der Anreise, "so wie in den Romanen, wo alles gut ausgeht". Ging es leider nicht, das City Kino zeigt "Einfach das Ende der Welt" aus einem traurigen Anlass: Hauptdarsteller Gaspard Ulliel, bekannt aus Filmen wie "Mathilde - Eine große Liebe", "Saint Laurent" oder "Sibyl - Therapie zwecklos", verstarb vor drei Wochen bei einem Ski-Unfall in den französischen Alpen. Er wurde nur 37 Jahre alt.

Einfach das Ende der Welt - Juste la fin du monde, CAN/F 2016, Regie: Xavier Dolan, Montag, 14. Februar, 21.15 Uhr, City Kino, Sonnenstr. 12a