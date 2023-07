Was die Kinos in den Ferien bieten

Von Josef Grübl

Wenn es um die Liebe zum Kino geht, haben wir Deutschen etwas Aufholbedarf: 0,93 mal gingen die Menschen im Durchschnitt ins Kino, die Zahlen der Filmförderungsanstalt (FFA) für das Jahr 2022 belegen das. Das ist zwar wieder etwas mehr als in den Pandemiejahren davor, im direkten Vergleich mit Frankreich oder Amerika sind die Besuchszahlen hierzulande aber deutlich niedriger. So ganz verdenken kann man den Deutschen ihre Kinomüdigkeit aber nicht, vom Blockbuster-Einerlei in den großen Kinos fühlen sich viele eben nicht angesprochen. Dabei gibt es noch viel mehr zu entdecken, beispielsweise in den Münchner Programmkinos.