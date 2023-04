Von Josef Grübl

Bei der Berlinale im Februar war sie einer der zehn europäischen "Shooting Stars", die auf dem Festival geehrt wurden. Gefeiert wurde Leonie Benesch ("Der Schwarm", "Das weiße Band") in Berlin dann auch für ihren neuen Film "Das Lehrerzimmer", in dem sie eine junge Pädagogin spielt, die etwas gegen eine Diebstahlswelle an ihrer Schule unternehmen will - was ungeahnte Folgen hat.

Das Drama von Ilker Çatak wurde vor kurzem für sieben Deutsche Filmpreise nominiert, unter anderem in den Kategorien bester Film, beste Regie, beste weibliche Hauptrolle. Die Filmpreise werden Mitte Mai verliehen, vorher (am 4. Mai) kommt "Das Lehrerzimmer" noch bundesweit in die Kinos. Und noch etwas früher findet die München-Premiere statt: Am Donnerstag, 27. April, werden unter anderem der Regisseur und seine Hauptdarstellerin im City-Kino erwartet.

Das Lehrerzimmer, D 2023, Regie: Ilker Çatak, München-Premiere am Do., 27. April, 20 Uhr, City-Kino, Sonnenstr. 12a