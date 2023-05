Film als "Beschreibung dessen, wie wir leben", diesen Anspruch hat Ingo Fliess auch an "Das Lehrerzimmer".

Von Josef Grübl

Es kommt nicht oft vor, aber manchmal sind Kinofilme schon Hits, bevor sie überhaupt angelaufen sind. "Das Lehrerzimmer" ist so ein Film: Das Drama von Regisseur İlker Çatak feierte im Februar bei der Berlinale Premiere. Die Begeisterung war groß, was aber noch nicht so viel aussagt: Weil begeistert ist man bei der Berlinale schnell einmal - wenn man etwa Premierentickets ergattert hat oder über den roten Teppich gehen darf.