Von Josef Grübl

Rational sei für sie alles gut, emotional sehe es aber anders aus. Da sei sie wie ein Biest gewesen, das alles um sich herum gehasst habe. Die Protagonistin des Dokumentarfilms "Blätterdach" ist eine junge Frau aus Leipzig, die mit zwei Männern in einer polyamoren Beziehung lebt. Anna Caroline Arndt lässt in ihrem Langfilmdebüt die Beteiligten dieser Liebe zu dritt zu Wort kommen, es geht um Identitätssuche, das Hinterfragen von Beziehungsstrukturen und das Verarbeiten von Kindheitserinnerungen. Der Film lief bereits auf einigen Festivals, in München ist er im Rahmen der "Mitt-Doks"-Reihe im Monopol Kino zu sehen. Im Anschluss an die Vorstellung ist ein Publikumsgespräch mit der Regisseurin geplant.

Blätterdach, D 2021, Filmgespräch mit Anna Caroline Arndt, Mi., 22. März, 18.30 Uhr, Monopol Kino, Schleißheimer Str. 127