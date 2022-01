Gefragt in Hollywood: Hardy Krüger spielt in Robert Aldrichs Wüstendrama "The Flight of the Phoenix" (1965) einen deutschen Flugzeugkonstrukteur, der einen kühnen Plan hat.

Das Filmmuseum zeigt zu Ehren des kürzlich gestorbenen Hardy Krüger den US-Film "The Flight of The Phoenix"

Von Josef Grübl

Wenn ein Flugzeug in einen Sandsturm gerät, ist das gar nicht gut. Wenn der Pilot in der Sahara notlanden muss, sollten sich auch die Passagiere Sorgen machen. Doch es gibt einen Ingenieur und Modellflugzeugbauer, der dem drohenden Tod durch Verdursten entkommen will, indem er aus den unbeschädigt gebliebenen Teilen ein einmotoriges Flugzeug konstruiert: Das ist die Ausgangslage eines amerikanischen Abenteuerfilms und Überlebensdramas aus dem Jahr 1965, mit James Stewart und Richard Attenborough in den Hauptrollen. In der gleichnamigen Romanvorlage von Elleston Trevor war der Ingenieur ein arroganter Engländer, im Film wurde daraus ein wagemutiger Deutscher mit großer Brille: Hardy Krüger spielte ihn, der gebürtige Berliner war spätestens seit Howard Hawks' Kinohit "Hatari!" (1962) ein gefragter Mann in Hollywood. Vor zwei Wochen ist Hardy Krüger im Alter von 93 Jahren in seiner kalifornischen Wahlheimat gestorben, das Filmmuseum zeigt ihm zu Ehren "The Flight of the Phoenix" in der englischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln.

The Flight of The Phoenix, USA 1965, Regie: Robert Aldrich, Do., 3. Feb., 19 Uhr, Filmmuseum, St.-Jakobs-Platz 1