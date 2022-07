Mitten im Museumsviertel, im Innenhof der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF), kann man in den kommenden Wochen wieder Filme unter freiem Himmel sehen: Das Pop-up-Sommerkino versteht sich als "Festival der Filmfestivals", an mehreren Abenden wird ein Best-of von Kino-Asyl, Seriencamp, Bimovie- oder Queer-Film-Festival gezeigt. Vom 15. bis 17. Juli kann man sich bei der HFF-Jahresschau ansehen, was der Regienachwuchs macht, im August laufen aktuelle Kinofilme wie "Wunderschön", "Contra" oder "Nawalny". Und dann gibt es noch die Sonderveranstaltungen: Am 14. Juli steht die Club-Doku "Geschlossene Gesellschaft" auf dem Spielplan, dazu legen DJs auf. Am 22. Juli tritt der Münchner Kneipenchor auf, im Anschluss läuft die Musikdoku "Unsere Herzen - Ein Klang". Und am 23. Juli gibt es eine Weinprobe sowie die Kinokomödie "Wer früher stirbt, ist länger tot".

Pop-up-Sommerkino, Do., 14. Juli, bis Sa., 27. Aug., HFF, Bernd-Eichinger-Platz 1