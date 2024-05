Von Josef Grübl

Das fängt ja schon mal gut an: So ein Satz ist selten positiv gemeint, da macht Ralf Bücheler keine Ausnahme. Er äußerte ihn, als die Facebook-Seite seines neuen Films online ging. "Wir hatten kaum das erste Foto hochgeladen, da kamen bereits Hasskommentare", erinnert sich der Dokumentarfilmer. "Im Land der Wölfe" war noch nicht veröffentlicht, die Menschen kannten den Film also gar nicht. Eine Meinung dazu hatten sie trotzdem. Was das betrifft, ist Ralf Bücheler ein gebranntes Kind. Dazu aber später mehr.