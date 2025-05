Keine Florence, sondern eine Floria steht im Mittelpunkt des Spielfilms „Heldin“, der sich seit seinem Kinostart im Februar zu einem veritablen Programmkinohit mit mehr als 350 000 verkauften Tickets entwickelt hat. Eine Pflegefachfrau arbeitet in der onkologischen Chirurgie eines Schweizer Krankenhauses. Floria (großartig gespielt von Leonie Benesch) misst routiniert Blutdruck und Vitalwerte, sie erneuert Infusionen, sortiert Tabletten oder koordiniert OP-Termine. Das muss alles sehr schnell gehen, trotzdem hat sie ein offenes Ohr für die Sorgen ihrer Patienten. Einer alten Dame singt sie etwas vor, einen alleinstehenden Patienten beruhigt sie: „Sie haben ja mich.“

Doch die Abteilung ist chronisch unterbesetzt, Floria hetzt von Krankenbett zu Krankenbett. Das reicht nicht, die Patienten werden unruhig – und irgendwann passieren auch ihr Fehler. Dazu erklingt „Hope there’s Someone“ von Antony & the Johnsons. Die Drehbuchautorin und Regisseurin Petra Volpe will mit „Heldin“ trösten und Mut machen; doch am Ende ihres Films erscheint eine Texttafel, die auf den akuten Personalnotstand in der Pflege verweist. Zum Tag der Pflege zeigen viele Kinos den Film noch einmal.

Heldin, CH/D 2025, Regie: Petra Volpe, Sondervorstellungen am Montag, 12. Mai, in München im Arri, Mathäser und Monopol, sowie in vielen weitern Kinos in der Region