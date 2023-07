Techtelmechtel am Arbeitsplatz: Sebastian Bezzel und Lisa Maria Potthoff in "Rehragout-Rendezvous".

Von Josef Grübl

Meistens gibt es Herzhaftes, manchmal auch Süßes, dieses Mal aber bleibt die Küche kalt: In "Rehragout-Rendezvous", dem neuen Film des von Rita Falk erfundenen Niederbayern-Cops Franz Eberhofer, streikt die Oma, sie zieht lieber in eine Seniorinnen-WG, als für die Familie zu kochen. Auch Franz' Dauerfreundin Susi geht neue Wege: Sie wird stellvertretende Bürgermeisterin und reduziert seinen Posten auf eine Halbtagsstelle.

Der potentielle Bayern-Blockbuster startet am 10. August in den Kinos, davor ist er im Rahmen einer ausgedehnten Kino-Tour zu sehen: Im Anschluss an die Premiere in München am 31. Juli reisen die Stars den halben August durchs Land, um ihren Film dem Publikum persönlich zu präsentieren. Diese Fan-Events mit Volksfest-Charakter sind mittlerweile ebenso fester Bestandteil der Krimikomödienreihe wie die Senfherzen auf Eberhofers Leberkässemmeln.

Am 2. August geht es los in Landshut, in den Tagen darauf reisen Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff (alias Franz, Rudi und Susi) nach Waldkraiburg, Passau, Plattling, Cham, Regensburg, Nürnberg und Aschaffenburg. Auch Österreich (Kitzbühel) und der Osten der Republik (Berlin, Leipzig, Dresden) stehen auf ihrem Tourplan. Unter freiem Himmel gibt es diese Film-Preview ebenfalls zu sehen (allerdings ohne Live-Auftritte der drei Hauptdarsteller), unter anderem beim Open Air Kino im Seebad Starnberg, bei "Kino, Mond & Sterne" im Westpark oder beim wiederbelebten Kino am Königsplatz.

Und wer bei all diesen kulinarischen Krimischmankerln ein wenig den Überblick verloren hat, kann sich bei "Kino am Olympiasee" einen Überblick verschaffen: Dort wird ab Sonntag, 30. Juli, jeden Tag ein Film mit dem niederbayerischen Genuss-Gendarmen gezeigt, von "Dampfnudelblues" über "Grießnockerlaffäre" über "Leberkäsjunkie" bis hin zu "Rehragout-Rendezvous". Wohl bekomm's!

Rehragout-Rendezvous, D 2023, Regie: Ed Herzog, Kinotour mit den Darstellern, ab Montag, 31. Juli, alle Städte und Termine: www.constantin.film/rehragout-rendezvous-die-kinotour