Es schneit, nicht nur hierzulande, sondern auch im Königreich Lesotho, im Süden Afrikas. Dort muss ein 15-jähriger Junge eine Schafherde durch den Winter bringen, die Tiere sind der ganze Besitz seiner Familie. Der Dokumentarfilm "Coming of Age" erzählt von jungen Menschen, die in dieser Region leben: Sie sollen sich früh entscheiden, ob sie weiterhin Schafe hüten wollen oder ihre Heimat für immer verlassen. Teboho Edkins' Film läuft am Sonntag, 19. Dezember, um 11.30 Uhr im Theatiner Kino, im Rahmen der Filmreihe "Afrika 21". Noch bis 21. Dezember werden Spiel-, Dokumentar- und Animationsfilme aus Ruanda, Mauritius oder der Elfenbeinküste gezeigt. Auch ein senegalesisches Drama steht auf dem Programm: In "Nafi's Father" (Freitag, 17. Dezember, 18.15 Uhr) geht es um eine junge Frau, die ihren Cousin heiraten will. Doch ihr Vater hat Bedenken: Sein Bruder, der künftige Schwiegervater seiner Tochter, war im Ausland und verbreitet radikal islamistisches Gedankengut. Der Film von Mamadou Dia gewann 2019 beim Festival in Locarno einen Goldenen Leoparden.

Afrika 21 - Cycle Cinéma Africain, bis Di., 21. Dez., Theatiner, Theatinerstr. 32, www.theatiner-film.de