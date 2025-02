Wenn man sich auf etwas wirklich verlassen kann, dann ist es die Preiserhöhung. Egal ob im Supermarkt oder Schuhgeschäft, in der Pizzeria oder Postfiliale, bei der Miete oder Nebenkostenabrechnung: Überall wurde zuletzt an der Preisspirale gedreht. Selbst die Streaming-Portale, die sich lange Zeit mit Sparangeboten überboten, haben ihre Preise erhöht. Umso größer ist die Freude, wenn etwas billiger wird. Der Kinobesuch etwa, für den man zwar ebenfalls mehr ausgeben muss; der auch bei Familienausflügen (inklusive Abstecher an die Eis- und Popcorntheke) ein kostenintensives Abenteuer werden kann.

Es geht aber günstiger: In München und im Umland gibt es mehrere Abo-Modelle, die von Filmfans bereits eifrig genutzt werden. Das Prinzip ist einfach: Statt die Eintrittskarten einzeln zu kaufen, schließt man ein Abonnement mit den Kinos ab. Dieses kostet in etwa so viel wie ein durchschnittliches Streaming-Abo. Man bezahlt einen monatlichen Festpreis und kann damit so viele Kinofilme sehen, wie man will. Darüber hinaus gibt es auf Snacks und Getränke Rabatte. Solche Flatrate-Modelle lohnen sich bereits ab mindestens zwei Kinobesuchen pro Monat. Wer also mehr ins Kino geht, spart auch mehr.

Das Münchner City Filmtheater etwa hat eine treue Fangemeinde: In den insgesamt fünf Kinosälen (im City und Atelier) kann man aktuelle Kinohits wie „Babygirl“ sehen, Oscar-Kandidaten wie „Like a Complete Unknown“, Filmkunst, Klassiker oder Dokumentarfilme. Das „Yorck Unlimited“-Abo kostet 19,90 Euro pro Monat (und gilt auch für die Kinos der Yorck-Gruppe in Berlin), die Mindestlaufzeit liegt bei zwölf Monaten. Auf diese Weise kann der Abo-Anbieter besser planen. Danach können die Kunden monatlich kündigen; ist das Abo ein Geschenk, endet es sogar automatisch und muss nicht eigens gekündigt werden.

Wer will, kann also täglich ins Kino gehen. Aber rechnet sich das überhaupt für die Betreiber? „Bei Heavy Usern zahlen wir drauf“, sagt Holger Trapp, der Theaterleiter der City Kinos. Denn egal, wie oft die Stammgäste vorbeischauen: Die Kinos müssen jeden einzelnen Besuch mit den Filmverleihern abrechnen – und dafür einen Mindestbetrag bezahlen. Es ist also eine Mischkalkulation: Die einen kommen oft, die anderen selten oder gar nicht, auf diese Weise rentiert es sich. Zudem erhöhe das Abo die Reichweite, verrät Trapp, es sei einfach insgesamt mehr los. Oft würden die Besucher andere Gäste mitbringen, die kein Abo haben – und die dann regulär Karten kaufen.

Beliebt beim Abo-Publikum seien auch kuratierte Filmreihen, fügt er hinzu. An Montagen locken bei „Mongay“ LGBTQ-Filme (im März etwa „All of us Strangers“ oder „Baby“), an Dienstagen werden Klassiker (demnächst „Paris, Texas“ oder „Apocalypse Now“) gezeigt. An Samstagen stehen Horrorfilme wie „American Psycho“ oder „Sleep“ auf dem Spielplan. 20 bis 30 Prozent der Menschen im Saal hätten bei diesen Vorstellungen ein Kino-Abo, verrät Holger Trapp. Sie sparen sich das allabendliche Herumscrollen durch die Streaming-Apps und vertrauen auf die Auswahl der Kinobetreiber.

Adrien Brody ist derzeit in „The Brutalist“ zu sehen – ein Programmkino-Hit. (Foto: Universal Pictures)

Eine noch größere Auswahl bietet das „Lieblingskino Abo“, das für gleich vier Münchner Kinos (und eines im Umland) gilt: Das Arena, Neue Maxim, Monopol, der Rio Filmpalast und das Lichtspielhaus Fürstenfeldbruck haben sich zusammengetan, auch hier kann man für einen Fixpreis Filme auf der großen Leinwand sehen. Das Angebot ist groß und reicht derzeit von Blockbustern wie „Wunderschöner“ über Familienfilme wie „Paddington in Peru“ bis hin zu Programmkino-Hits wie „Der Brutalist“. Filmfans können sogar zwischen zwei Abo-Modellen wählen: Mit dem „Voll-Abo“ dürfen sie für 19,90 Euro bis zu acht Filme pro Monat sehen, das sogenannte „Light-Abo“ kostet nur 12,50 Euro monatlich. Dieses gilt allerdings nur von Montag bis Freitag, hier sind maximal zwei Besuche pro Monat möglich.

Wer sich für ein Kino-Abo entscheidet, ist automatisch Vielseher, ein Heavy User also. Erst kürzlich zog die Filmförderungsanstalt (FFA) Bilanz über das Kinojahr 2024: Rund 90,1 Millionen Kinotickets wurden letztes Jahr bundesweit verkauft, damit lag die durchschnittliche Anzahl der Kinobesuche pro Bürger bei gerade einmal 1,08 Besuchen. Pro Jahr wohlgemerkt. In Kinonationen wie Frankreich oder den USA ist diese Zahl deutlich höher, Deutschland hat also einiges aufzuholen. Abos können dabei helfen, preisliche Vorteile bieten aber auch Kundenkarten (etwa im Mathäser oder Arri), der Gildepass (im Neuen Rottmann oder Theatiner), das Münchner Filmzentrum (für günstigere Tickets im Filmmuseum) oder das alljährlich im September stattfindenden „Kinofest“.

Bundesweit gingen zuletzt Abo-Anbieter wie Cineville oder Cinfinity an den Start, mit ihnen können Filmfans gleich in mehreren Städten ins Kino gehen. In München gibt es diese Angebote derzeit noch nicht. Einen etwas anderen Ansatz verfolgt Mubi: Wer die auf Arthouse-Filme spezialisierte Streaming-Plattform abonniert, bekommt zusätzlich pro Woche ein Kinoticket für einen von Mubi ausgewählten Film. Im Februar 2025 sind das unter anderem „Maria“, „Bird“ oder „Heldin“. Einlösen kann man diese Tickets unter anderem im City, Rio oder Monopol.

Kino-Abos boomen, neu ist dieses Geschäftsmodell aber nicht: Bereits seit vielen Jahren bieten die Breitwand-Kinos in Gauting, Starnberg und Seefeld ihre Kino-Jahreskarte an. Auch hier bezahlen Filmfans einen monatlichen Fixpreis und können dann so oft ins Kino, wie sie wollen. Ganz überzeugt ist der Breitwand-Geschäftsführer Matthias Helwig trotzdem nicht: Er bezweifelt, dass deswegen mehr Leute ins Kino gehen. Es sei eher ein Service für sein Stammpublikum. „Neue Kunden erreicht man mit einem Abo nur schwer“, sagt er. Helwig weiß aber, wie man die Zuschauerzahlen nach oben treiben kann: „Das Einzige, was das Kino interessant macht, sind gute Filme.“