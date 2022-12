Von Josef Grübl

"Ich sehe was, was du nicht siehst", behaupten die Veranstalter des Kurzfilmtages 2022. Natürlich haben sie damit recht, denn Kurzfilme werden oft übersehen, im regulären Kino- oder Fernsehprogramm finden sie kaum statt. Und genau deshalb gibt es den Kurzfilmtag, der wie immer am 21. Dezember stattfindet, dem kürzesten Tag des Jahres. Es ist eine bundesweite Veranstaltung, aufgeführt werden die Filme an den unterschiedlichsten Orten. In München nehmen das Neue Maxim, City-Kino und Studio Isabella, aber auch das Sub und der Gemeindesaal der Heilig-Geist-Kirche Moosach teil.

Der Kurzfilmtag 2022, Mi., 21. Dez., verschiedene Orte in München, www.kurzfilmtag.com