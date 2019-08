1. August 2019, 19:52 Uhr Kino Dick im Geschäft

"Leberkäsjunkie", die sechste Verfilmung um den Dorfpolizisten Eberhofer, kommt bundesweit in die Kinos. In der Krimikomödie wird exzessiv gefressen und ein bisschen ermittelt.

Bernhard Blöchl

Den Film noch, dann gehen wir auf Eberhofer-Diät. Versprochen. Oder etwa doch nicht? Irgendwann ist jeder satt, oder kommt der Appetit beim Schauen? Vielleicht verhält es sich ja mit den Fans und den in Bayern sehr erfolgreichen Rita-Falk-Verfilmungen (3,4 Millionen Kinobesucher seit 2013) wie mit dem Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) und seiner Gesundheit. Eigentlich sollte der lässige Dorfpolizist Diät halten, er habe "Fitness-Parameter wie ein 70-Jähriger", weshalb die Oma (Enzi Fuchs) neuerdings Brokkoli-Tofu-Eintopf auftischt statt Schweinsbraten. Abspecken heißt die Devise, während die obligatorische Leberkässemmel immer dicker wird. Satt auf der Leinwand: die wohl dickste Scheibe der Filmgeschichte.

Heißt ja auch Leberkäsjunkie, der neue, sechste Teil. Am Ende ist nicht nur das Rätsel um die Brandleiche gelöst, klar wird auch: Der Eberhofer ändert sein Leben nie, da kann er keuchen, schwitzen und zusammenbrechen, wie er will. Und der Zuschauer, hat er erst angebissen bei den als Krimis getarnten Komödien, der ändert sein Suchtverhalten ebenfalls nicht. Sind ja nicht ungesund, so ein paar Kinostunden, die man mit Lachen verbringt. Im Gegenteil.

Zu lachen gibt es viel in dieser mit erhöhtem Tempo pointenjagend erzählten Episode (Regie: Ed Herzog, Buch: Herzog und Stefan Betz). Der Eberhofer muss sich als Papa bewähren und sich mit seiner Susi (Lisa Maria Potthoff) zusammenauseinanderraufen. Und während ihm der heilfastende Kollege Rudi Birkenberger, der selbsternannte "Godfather of Hinterherschnüffeling" (Simon Schwarz), bei den Ermittlungen um Brandstiftung, Mord und Eifersucht zur Seite steht, bleibt Niederkaltenkirchen das liebenswerte Kaff mit dem Nährboden für wild-charmante Provinzpossen. Verlockend wie der vertraute Duft einer frischen Leberkässemmel ist der Reiz der Wiederholung: die Wirtshausbrüder, der Verkehrskreisel, Sigi Zimmerschied als Dienststellenleiter. Alles verspielt wie immer. Neues gibt es freilich auch, die Balance stimmt: Gäste wie Ex-Profi Klaus Augenthaler als Fußballtrainer, Sänger Christian Steiffen ("Sexualverkehr") als Sexualtherapeut und Eva Mattes als Urschrei-erprobte "ruachade Amsel" (Eisi Gulp) ersticken jede noch so kleine Ermüdungserscheinung im Keim. Mattes allein ist eine Schau. Sie keift, frisst, tanzt ums Feuer. Bravo!

Man kann die Eberhofer-Filme lieben, die Spielfreude des Ensembles, die anarchische bairisch-österreichische Wurschtigkeit. Mann kann die Eberhofer-Filme hassen, die simplen Krimiplots, die übertriebenen Zuspitzungen. Wie bei einer Leberkässemmel weiß man genau, was man kriegt. Diät? Sinnlos. Schon 2020 lockt das Kaiserschmarrndrama.