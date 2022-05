Mit der Kinderfernsehsendung "Willi wills wissen" wurde er bekannt, mit dem Film "Willi und die Wunder dieser Welt" landete er einen Kinohit. Das ist auch schon wieder 13 Jahre her, doch jetzt gibt es einen neuen Film mit Willi Weitzel: In "Willi und die Wunderkröte" reist er nach Panama, Bolivien und Ägypten, um die Lebensräume von Fröschen zu erkunden. Zur selben Zeit kämpft ein elfjähriges Mädchen in Deutschland um ihren Froschteich. Kinostart dieses Doku-Spielfilms ist am 12. Mai; vorher reist Weitzel noch durchs Land, um ihn persönlich vorzustellen: Am Sonntag, 8. Mai, ist er im Mathäser Filmpalast zu Gast.

Willi und die Wunderkröte, Regie: Markus Dietrich, Kinotour Willi Weitzel: So., 8. Mai, 15 Uhr, Mathäser, Bayerstr. 5