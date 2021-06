Weitere Kino-Öffnungen

Die Inzidenzzahlen sinken, die Testpflicht entfällt - und trotzdem haben die meisten Kinos in München und im Umland noch geschlossen. Die Branche plant eine bundesweit einheitliche Wiedereröffnung zum 1. Juli, dann auch laufen wieder neue Großproduktionen an. Einige Kinos haben trotzdem jetzt schon geöffnet, das Autokino Aschheim etwa oder die Open-Air-Kinos im Westpark und am Olympiasee, auch das Theatiner, das Werkstattkino oder das Breitwand Kino in Gauting zeigen wieder Filme auf großer Leinwand. Schon bald will ihnen das Filmtheater Sendlinger Tor folgen, das Traditionskino in der Münchner Altstadt hat seine Wiedereröffnung für Donnerstag, 17. Juni, angekündigt. Mit Weißbier im Blut steht auch eine brandneue bayerische Krimikomödie auf dem Start-Spielplan, die Hauptrollen spielen Sigi Zimmerschied, Luise Kinseher und Brigitte Hobmeier.

Josef Grübl