Empörung in Schwarz-Weiß

Der barbusige Auftritt von Hedy Lamarr alias Hedy Kiesler im Film "Ekstase" sorgte seinerzeit für einen Skandal. Das Filmmuseum München zeigt das Werk in einer restaurierten Fassung.

Von Josef Grübl

Noch bevor sie vom Hollywoodstudio MGM als die "schönste Frau der Welt" vermarktet und sehr viel später als Erfinderin entdeckt wurde, ließ Hedy Lamarr die Hüllen fallen. An sich ist das nichts Außergewöhnliches, waren doch schon ganze Heerscharen von Schauspielerinnen und Schauspielern nackt in Filmen zu sehen. Im Fall des tschechoslowakischen Spielfilms "Ekstase" (der in Deutschland auch unter dem Titel "Symphonie der Liebe" bekannt ist) war die Aufregung aber riesig, er wurde wegen seines vermeintlich jugendgefährdenden Inhalts zensiert, geschnitten oder gar verboten.

Lamarr trat damals noch unter ihrem Mädchennamen Hedy Kiesler auf, ihr Auftritt als barbusige Badende sorgte im Jahr 1933 für einen ordentlichen Skandal. Dass der Regisseur auch noch ihr Gesicht filmte, während sie einen Orgasmus vorspielte, machte die Sache nicht besser. Selbst privat gab es Ärger: Kieslers damaliger Ehemann, ein reicher Wiener Industrieller, wollte ihr die Schauspielerei ganz verbieten. Die Ehe scheiterte, sie ging nach Paris, später nach Amerika. Dort wurde sie zum Hollywoodstar, mit Rollen in Filmen wie "Ziegfeld Girl" oder "Samson and Delilah". Bekannt ist sie heute aber wegen etwas ganz anderem: Als junge Frau erfand sie das Frequenzsprungverfahren, das als Basis der heutigen Kommunikationstechnik gilt.

Ekstase, CSR 1933, Regie: Gustav Machatý, Do., 13. Jan., 19 Uhr, Filmmuseum, St.-Jakobs-Platz 1