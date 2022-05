Der Film wurde zwar schon vor drei Jahren gedreht, ist angesichts der Entwicklungen aber aktueller denn je: Regisseurin Daria Onyshchenko erzählt in "The Forgotten" von einer Lehrerin, die in einer von Separatisten besetzten Stadt in der Ostukraine lebt. Dort trifft sie auf einen Schüler, der ist Kriegswaise und wurde von der Polizei festgenommen, weil er die ukrainische Flagge vom Schuldach herunterhängen ließ. Die Lehrerin weiß, dass sie ihm helfen muss - anderenfalls riskiert er einen langen Gefängnisaufenthalt. Der Film lief 2020 beim Fünf-Seen-Filmfestival, jetzt präsentiert ihn die ukrainisch-deutsche Regisseurin im Rahmen einer Benefizvorführung im Neuen Maxim Kino. Die Ticketeinnahmen gehen als Spenden in die Ukraine, aufgrund der großen Nachfrage wurde ein Zusatztermin angesetzt: Am Montag, 27. Juni, wird der Film noch einmal gezeigt.

The Forgotten, UKR/CHE 2019, Filmvorführung und Gespräch mit Regisseurin Daria Onyshchenko, Mo., 30. Mai, 18.30 Uhr, Neues Maxim Kino, Landshuter Allee 33