Von Josef Grübl, Starnberg

Mit Filmpreisen ist das immer so eine Sache. Die einen verleihen sie, die anderen nehmen sie entgegen - und nicht immer weiß man, wer mehr Gewinn daraus schlägt, die Verleihenden oder die Entgegennehmenden. Im Fall von Sandra Hüller und der Auszeichnung, die sie beim diesjährigen Fünf-Seen-Filmfestival erhält, dürften beide Seiten profitieren: Schließlich hat das Festival einen exzellenten Ruf, der weit über das Fünf-Seen-Land rund um Starnberg hinausgeht. Hier feiert man das Kino, hier stellen Filmemacher ihre Werke persönlich vor. Und hier wird auch ein mit 5000 Euro dotierter Preis "für bedeutende Schauspielkunst" vergeben, der nach der 2019 verstorbenen, dem Festival treu verbundenen Hannelore Elsner benannt ist.

In den Vorjahren wurden Birgit Minichmayr, Nina Hoss und Barbara Auer ausgezeichnet, was für die Veranstalter gut war, für sie selbst aber auch. Denn es ist kein kompetitiver Preis, die Geehrten stehen im Mittelpunkt des Festivalgeschehens, bekommen viel Aufmerksamkeit und werden vom Publikum gefeiert. Das dürfte sich auch dieses Jahr wiederholen: Sandra Hüller kommt am Sonntag, 4. September, zur Verleihung des Hannelore-Elsner-Preises nach Starnberg. Es werden Filme gezeigt, sie wird sich fotografieren lassen, vielleicht ein paar Autogramme schreiben und danach mit der Trophäe nach Hause fahren.

Ein "Gespräch" sollte man bei ihr nicht unbedingt mit "gesprächig" gleichsetzen

Zuhause, das ist für die Schauspielerin Leipzig, zuvor lebte sie einige Jahre als Ensemble-Mitglied der Kammerspiele in München. Ausgebildet wurde die 1978 im thüringischen Suhl geborene Hüller an der Schauspielschule "Ernst Busch" in Berlin, seit zwei Jahrzehnten steht sie auf der Bühne und vor der Kamera. Bereits für ihre ersten Rollen gewann sie Preise, seitdem scheint sie eine Art Abonnement auf Schauspielauszeichnungen zu haben. Sie erhielt den Silbernen Bären der Berlinale, gleich mehrere Bayerische, Deutsche und Europäische Filmpreise, dreimal wurde sie von der Zeitschrift "Theater heute" zur "Schauspielerin des Jahres" gewählt. Jetzt kommt eine weitere Trophäe hinzu, auf die sie sich sehr freue, wie sie ein paar Tage vor der Verleihung am Telefon versichert.

Dreimal ruft sie an, dreimal meldet sie sich mit einem knappen "Hüller". Beim ersten Gespräch zur vorab vereinbarten Zeit entschuldigt sie sich für eine kurze Verzögerung, sie sei gerade am Bahnhof in Frankfurt und müsse umsteigen. Wenige Minuten später klingelt es wieder, da wird das Telefonat aber erneut unterbrochen, dieses Mal von der Fahrkartenkontrolle. Dann aber klappt es, beim dritten Anruf kommt man ins Gespräch. Wobei man "Gespräch" bei ihr nicht unbedingt mit "gesprächig" gleichsetzen sollte: Die Künstlerin ist zwar ausgesprochen höflich, aber auch ausgesprochen zurückhaltend. Das mag der Situation geschuldet sein, sicher auch den etwas ungelenk formulierten Fragen des Autors dieser Zeilen. Sandra Hüller ist keine Selbstvermarkterin wie andere Stars ihres Kalibers, mit Smalltalk kommt man bei ihr nicht weit, auch Fragen nach früheren Rollen beantwortet sie eher knapp. Was insofern bemerkenswert ist, da sie in Starnberg keine aktuellen Filme vorstellt. Sie hat zwar zuletzt viel gedreht, ihre drei neuen Kinofilme laufen aber erst nächstes Jahr an. Also zeigt das Fünf-Seen-Filmfestival am letzten Festivaltag drei ältere Werke von ihr, unter anderem Hans-Christian Schmids Exorzismus-Drama "Requiem" aus dem Jahr 2006 sowie den zehn Jahre später entstandenen Kino- und Festivalerfolg "Toni Erdmann".

Wie sie denn zu den von ihr damals gespielten Figuren heute stehe? "Da geht es mir wie mit Menschen, die man mal sehr intensiv kennengelernt hat und an die man ab und zu mal denkt", sagt sie. Viel wichtiger sei ihr, dass sie von Film zu Film, von Theaterstück zu Theaterstück dazulerne. "Das ist auch ein Grund, warum ich diesen Beruf gewählt habe", fügt sie hinzu. "Ich kann Dinge machen, die ich vorher noch nie gemacht habe." Auch deshalb kann man Sandra Hüller kaum auf einen Rollentypus festlegen: Nach der taffen Unternehmensberaterin in "Toni Erdmann" spielte sie eine verpeilte Lehrerin im Blockbuster "Fack ju Göhte 3", danach feierte sie ihr Debüt bei den Salzburger Festspielen, in Heinrich von Kleists "Penthesilea". So geht das weiter, sie tritt in Komödien oder Dramen auf, übernimmt Haupt- oder Nebenrollen, dreht im In- oder Ausland. Dazwischen steht sie auf der Bühne, aktuell in Bochum als "Hamlet".

Johan Simons und Sandra Hüller pflegen eine besondere Arbeitsbeziehung

Deshalb ist Sandra Hüller auch so viel unterwegs, quer durch die Republik. Am Vorabend der Starnberger Preisverleihung spielt sie noch den Hamlet, am nächsten Morgen geht es weiter nach Bayern. Ans Schauspielhaus Bochum ging sie wegen Johan Simons, mit dem Regisseur und Intendanten arbeitete sie bereits an den Münchner Kammerspielen zusammen. Es ist eine ganz besondere Arbeitsbeziehung, die die beiden pflegen. So sagte Simons erst kürzlich im Interview mit dem SZ Magazin über sie: "Während sie ihren Text spricht, kann man ihr dabei zusehen, wie sie denkt, alles passiert gleichzeitig und läuft durch sie durch, ihre Wahrnehmung des Publikums, ihre Tagesform, sie lässt alles zu."

Die Schauspielerin versucht, ihre Projekte so gut es geht voneinander zu trennen, in Film- und Theaterjahre. Funktioniert natürlich nicht immer, irgendetwas verschiebt sich ständig, gerade in Corona-Zeiten. "Es geht schon darum, ein bisschen zu haushalten", sagt sie. Sie spielt jede Rolle mit vollem Einsatz, mangels anderer Attribute wird ihr Spiel oft als "geheimnisvoll" oder "ambivalent" bezeichnet. Darüber kann sie nur lachen, auch im Telefonat aus dem Zug, mit solchen Zuweisungen könne sie nichts anfangen. "Geheimnisse gibt es immer", sagt sie, "es hängt auch damit zusammen, wie man Menschen sieht." Die 44-Jährige will genauer hinsehen, nichts vereinfachen, deshalb könne man auch keinen Menschen komplett entschlüsseln. "Niemand erzählt seine ganze Geschichte", sagt sie. So hält sie es in ihren Rollen - und so hält sie es auch in Gesprächen über ihre eigene Person.