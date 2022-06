Natja Brunckhorst stellt ihren Film "Alles in bester Ordnung" vor.

Marlen (Corinna Harfouch, rechts) und ihr dreißig Jahre jüngerer Nachbar Fynn (Daniel Sträßer) in "Alles in bester Ordnung".

Von Josef Grübl

Sie verhalten sich wie ein altes Ehepaar, dabei sind sie weder verheiratet noch im selben Alter: Marlen (Corinna Harfouch) und der dreißig Jahre jüngere Fynn (Daniel Sträßer) wohnen im selben Mietshaus und könnten unterschiedlicher nicht sein. "Du wirfst die Sachen weg und ich hol sie mir wieder", sagt sie, die leidenschaftliche Sammlerin und Bewahrerin zu ihm, dem Asketen. "Alles in bester Ordnung" ist ein tragikomischer Film über das Festhalten und das Loslassen, geschrieben und inszeniert wurde er von Natja Brunckhorst, die vor vierzig Jahren die Titelrolle im Kinohit "Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" spielte und jetzt, mit Mitte fünfzig, ihr Regiedebüt vorlegt. Der Film läuft seit Ende Mai in den Kinos, jetzt stellt ihn Brunckhorst ihrem Publikum persönlich vor. Am Dienstag, 7. Juni, ist sie in Augsburg und in München, es sind Filmgespräche geplant. Darüber hinaus können die Zuschauer auch etwas gewinnen: Die Regisseurin hat Filmrequisiten im Gepäck, die vor Ort verlost werden.

Alles in bester Ordnung, D 2021, Filmgespräch mit Natja Brunckhorst, Di., 7. Juni, 18 Uhr, Thalia Filmtheater Augsburg, Obstmarkt 5; 20.30 Uhr, Monopol Kino München, Schleißheimer Straße 127