Von Josef Grübl

Man ist ja immer nur so alt, wie man sich fühlt: Mit seinem "Sonderscreening zum 80. Geburtstag von Eckhart Schmidt" ist das ABC Kino trotzdem viereinhalb Jahre zu spät dran. Der Münchner Filmemacher wird im Herbst 85, er macht daraus kein Geheimnis. Aber es braucht auch keinen konkreten Anlass, um sich Schmidts Werke noch einmal anzusehen: Das ABC zeigt am Donnerstag, 16. März, seine drei in den Achtzigerjahren entstandenen Filme "Wie treu ist Nik?", "Die Story" und "Der Fan".

Der Regisseur gibt in seinen Filmen gerne jungen Frauen eine Bühne; er hält sich da ganz an Truffaut, der im Kino schöne Frauen schöne Dinge tun lassen wollte. In Eckhart Schmidts bekanntestem Film "Der Fan" geht es allerdings um nicht so schöne Dinge: Die blutjunge Désirée Nosbusch spielt eine Schülerin, die Sex mit einem Popstar hat und diesen nach dem Akt umbringt, zersägt und verzehrt. Der Film sorgte 1982 wegen seiner Sex- und Splatter-Szenen für Furore, später wurde er indiziert. Eckhart Schmidt wird bei allen Vorstellungen persönlich anwesend sein und Publikumsfragen beantworten.

Wie treu ist Nik?, D 1986, Die Story, D 1984, Der Fan, D 1982, Regie: Eckhart Schmidt, Do., 16. März, 16 Uhr/18 Uhr/20 Uhr, ABC Kino, Herzogstraße 1a