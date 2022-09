Die Welt geht unter, nicht überall, aber in Brinkebüll. Das fiktive nordfriesische Straßendorf verändert sich im Laufe der Jahrzehnte grundlegend, die Alten sterben, die Jungen ziehen weg, und Störche gibt es auch keine mehr. Nachzulesen ist das alles in Dörte Hansens Bestseller "Mittagsstunde", sehen kann man es schon bald im Kino: Lars Jessens Verfilmung läuft am 22. September bundesweit an, vorher stellt ihn noch sein Hauptdarsteller in München persönlich vor. Charly Hübner, vielfach preisgekrönter Schauspieler, Publikumsliebling und ehemaliger Rostocker "Polizeiruf"-Kommissar, spielt hier einen Uni-Dozenten, den es zurück in sein Heimatdorf zieht. Er müsse sich um "die Olen" kümmern, sagt er, also seine Eltern. Gleichzeitig fragt er sich, wann der Weltuntergang in Brinkebüll begonnen hat. Hübner wird am Montag, 19. September, im City-Kino erwartet. Nicht zur Mittagsstunde, sondern abends um acht.

Mittagsstunde, D 2022, Preview in Anwesenheit von Charly Hübner, Mo., 19. Sep., 20 Uhr, City-Kino, Sonnenstr. 12a