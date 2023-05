Von Josef Grübl

Das Filmfest München feiert dieses Jahr seinen vierzigsten Geburtstag, zur Einstimmung auf das eigentliche Festival (das am 23. Juni beginnt) wird es einige Veranstaltungen und Filmvorstellungen in München geben. Am Dienstag, 9. Mai, steht ein Künstlergespräch auf dem Programm: Der britische Regisseur und Videokünstler Sir Isaac Julien stellt im Museum Brandhorst seinen Dokumentarfilm "Baadasssss Cinema" aus dem Jahr 2002 vor.

Darin geht es um die Blaxploitation-Filme der Siebzigerjahre, darin kommen Stars wie Pam Grier, Melvin Van Peebles, Isaac Hayes, Richard Roundtree oder auch Quentin Tarantino zu Wort. Im anschließenden Gespräch wird der britische Künstler unter anderem über die Geschichte des Black Cinema im Zusammenspiel von damals und heute sprechen. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung im Foyer des Museums ist kostenfrei.

Baadasssss Cinema: An Evening with Sir Isaac Julien, Di., 9. Mai, 19 Uhr, Museum Brandhorst, Theresienstraße 35a