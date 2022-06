Mit Bescheidenheit kommt man im Leben leider nicht sehr weit - im Filmgeschäft erst recht nicht. Daher fragt man sich fast, warum in der 125-jährigen Geschichte des Kinos noch niemand auf die Idee eines solchen Titels gekommen ist: "Der beste Film aller Zeiten" startet Ende Juni in den deutschen Kinos, vorab ist der jüngste Streich des Regie-Duos Mariano Cohn und Gastón Duprat in einer Preview im Studio Isabella zu sehen. Um nicht allzu großkotzig herüberzukommen, bezieht sich der Titel natürlich nicht auf den Film selbst, sondern auf den Film im Film: Ein 80-jähriger Superreicher will etwas Bleibendes schaffen und produziert einen Spielfilm. Natürlich nicht irgendeinen Film, sondern den schönsten, besten, tollsten. Geld spielt keine Rolle, also kauft er die Rechte an einem Bestseller, engagiert eine angesagte Regisseurin und zwei bekannte Schauspieler. Doch der alte Herr hat nicht mit ihren übergroßen Egos gerechnet: Während die exzentrische Lola (Penélope Cruz) scheinbar alles ihrer Regiekunst unterordnet, gehen sich der Filmstar Félix (Antonio Banderas) und der Theaterschauspieler Iván (Oscar Martinez) bereits während der Proben an den Kragen. In "Der Nobelpreisträger" aus dem Jahr 2016 rechneten Cohn und Duprat mit dem Literaturmarkt ab, jetzt ist die Filmbranche dran. Ihnen ist eine schwarze Komödie mit spielfreudigen Stars gelungen, den Titel hat sich übrigens der deutsche Verleih einfallen lassen. Im Original heißt der Film "Competencia oficial". Und im offiziellen Wettbewerb von Venedig lief er vergangenen Herbst auch. Fast schon bescheiden.

Der beste Film aller Zeiten, E 2021, Regie: Mariano Cohn, Gastón Duprat, Mi., 22. Juni, 18:30 Uhr, Studio Isabella, Neureutherstr. 29