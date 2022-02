Noch lange bevor er 2019 mit "Parasite" in Cannes triumphierte, einen Welthit landete und auch noch vier Oscars gewann, begeisterte der südkoreanische Regisseur Bong Joon-ho bereits ein internationales Publikum mit seinen Filmen. So drehte er im Jahr 2006 den Monster-Horror-Hit "The Host", der zum erfolgreichsten koreanischen Film der Geschichte werden sollte. Auf den ersten Blick geht es darin um eine mutierte Echse in einem verseuchten Fluss, die Story funktioniert aber auch als Familiendrama und Gesellschaftssatire. Das Werkstattkino zeigt "The Host" jetzt im Rahmen einer kleinen Reihe namens "Action Asia". Mit einem japanischen Gangsterfilm aus den Sechzigerjahren geht es los: "Tokyo Drifter" erzählt von einem alten Yakuza-Boss und seinem jungen Untergebenen, von Loyalität und Gewalt, Einsamkeit und Tod. Ebenfalls auf dem Spielplan steht das japanisch-deutsche Fantasy-Erotik-Musical "Underwater Love" aus dem Jahr 2011. Regisseur Shinji Imaoka entwirft darin die obskure Geschichte einer Frau, die in einer Fischfabrik arbeitet und mit einem im Wasser lebenden Sagenwesen anbandelt.

Action Asia, Do., 17. Feb., bis Mi., 23. Feb., Werkstattkino, Fraunhoferstr. 9