Im Mai hat seine Inszenierung von Hector Berlioz' "Les Troyens" Premiere an der Bayerischen Staatsoper, auf einer Münchner Bühne steht Christophe Honoré aber schon früher: Am Samstag, 9. April, stellt der französische Film- und Theaterregisseur seine jüngste Filmarbeit "Chambre 212" im Theatiner Kino vor; nach der Vorstellung ist ein Gespräch mit ihm geplant. Der Spielfilm mit Chiara Mastroianni in der Hauptrolle lief 2019 beim Festival in Cannes in der Reihe "Un certain Regard"; erzählt wird die Geschichte einer Frau, die nach einem Streit mit ihrem Ehemann in ein Hotelzimmer gegenüber der gemeinsamen Wohnung zieht. Sie begegnet dort einer jüngeren Version ihres Gatten sowie weiteren Geistern der Vergangenheit. Und während sich die Welt draußen in eine Schneekugel verwandelt, hört man drinnen Chansons oder Barry Manilows "Could it be Magic".

Zimmer 212 (Chambre 212), Filmgespräch mit Christophe Honoré, Sa., 9. April, 18 Uhr, Theatiner, Theatinerstr. 32