Von Josef Grübl

Nach dem Queerfilmfestival ist vor dem Queer Film Festival: Das weiß man mittlerweile, beide Festivals zeigen Filme über lesbische, schwule oder transsexuelle Lebenswelten - haben aber ansonsten nichts miteinander zu tun. Das erstgenannte Festival fand Anfang September in München und anderen Städten gleichzeitig statt, das zweitgenannte (auch kurz "QFFM" genannt) ist eine reine Münchner Veranstaltung. Eröffnet wird es am Dienstag, 11. Oktober, im Kristelli Theater (Schwere-Reiter-Straße 15), gezeigt wird der Spielfilm "El Houb", in dem ein marokkanisch-niederländischer Geschäftsmann seinen Eltern endlich sagen will, dass er Männer liebt. In den Tagen darauf werden im City und Arena Kino Spiel- und Dokumentarfilme aufgeführt, Kurzfilme und die kanadische Serie "Sort Of".

Auch eine Podiumsdiskussion über queeres Kino im Deutschland des Jahres 2022 steht auf dem Programm. Erstmalig wird ein Jurypreis vergeben, die Preisverleihung findet am letzten Festivaltag statt, im Anschluss wird der marokkanisch-französische Spielfilm "The Blue Caftan" gezeigt.

QFFM - Queer Film Festival München, Di., 11., bis So., 16. Okt., Infos und Tickets: www.qffm.de