Stefan Erdmann stellt seinen Film "Die Seele des Waldes" in München und Gilching vor.

Von Josef Grübl

Dass Bäume miteinander kommunizieren, dass sie ihre Nachkommen "stillen" oder sogar mit ihnen "kuscheln" sollen, wissen wir spätestens seit Peter Wohlleben. Deutschlands bekanntester Förster brachte Stadtmenschen die Wälder nahe, eine ähnliche Mission verfolgt auch Stefan Erdmann.

Der Chiemgauer Naturfilmer stellt seinen Film "Die Seele des Waldes" dem Publikum persönlich vor; er steht sogar während der Vorstellungen neben der Leinwand und kommentiert das Geschehen. Ihm geht es um die Schönheit der Natur; wer eine Doku über den wahren Zustand der Wälder sehen möchte, wird an seinem Film wenig Freude haben. Erdmann will die Menschen aber nicht belehren, sondern begeistern - und sie so für Themen wie Umwelt- oder Naturschutz sensibilisieren.

Die Seele des Waldes, Live-Kino-Vortrag mit Stefan Erdmann, Sa., 1. Apr., 15 Uhr, Filmtheater Sendlinger Tor, Sendlinger-Tor-Platz 11, München; So., 2. Apr., 16:30 Uhr, Filmstation Gilching, Römerstr. 11