Von Josef Grübl

So hatte sich das Sunnys Liebhaber wohl nicht vorgestellt. Als er morgens in ihrem Bett aufwacht, sagt sie: "Is' ohne Frühstück." Und als er sich beschweren will: "Is' auch ohne Diskussion." Die resolute Ingrid Sommer, genannt Sunny, ist die Heldin des Defa-Films "Solo Sunny". Die letzte Regiearbeit von Konrad Wolf lief 1980 im Wettbewerb der Berlinale und später im Osten und Westen des Landes in den Kinos. Renate Krößner gewann den Silbernen Bären als beste Darstellerin, sie überzeugte als lebenshungrige und unangepasste Sängerin, die mit ihrer Band durch die Dörfer zieht - und bei jeder Gelegenheit den passenden Spruch parat hat.

Die pointiert-lakonischen Dialoge gehen auf das Konto von Wolfgang Kohlhaase, sein Drehbuch basierte auf der Lebensgeschichte von Sanije Torka. Vergangene Woche ist der Berliner Drehbuchautor und Schriftsteller im Alter von 91 Jahren gestorben. Zu Defa-Zeiten wirkte er an Klassikern wie "Berlin - Ecke Schönhauser" oder "Ich war neunzehn" mit, nach der Wende schrieb er die Vorlagen zu "Sommer vorm Balkon" oder "Die Stille nach dem Schuss". Kohlhaase war ein großartiger Menschenbeobachter, das Filmmuseum zeigt ihm zu Ehren "Solo Sunny".

Solo Sunny, DDR 1980, Regie: Konrad Wolf, Co-Regie und Buch: Wolfgang Kohlhaase, Do., 13. Okt., 19 Uhr, Filmmuseum, St.-Jakobs-Platz 1