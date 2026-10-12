Die Wiesn ist vorbei, die Weihnachtsmärkte noch nicht geöffnet: Im Oktober und November finden in München besonders viele Filmfestivals statt, sie nutzen die vermeintliche Lücke im Freizeitkalender. „Reclaim the Screen“ lautet auch das Motto des Queer Film Festivals München (QFFM), holt euch die Leinwand zurück also. Die elfte Ausgabe dieses Festivals mit Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen abseits des heteronormativen Kinos will mit Blicken und Bildern, mit Genuss und Geschichten verführen. Und zwar überall in der Stadt: Auf den Leinwänden einer ganzen Reihe von Münchner Programmkinos sowie in den Kammerspielen, im Habibi Kiosk, Milla Club und der Roten Sonne.

Eröffnet wird das Festival vom brasilianischen Coming-of-Age-Drama „Gugu’s World“, darin geht es um einen zwölfjährigen Fußballspieler und seine ganz besondere Beziehung zur Großmutter. Von einem Date in Shanghai erzählt der chinesisch-amerikanische Spielfilm „Ephemera“; im Mittelpunkt steht eine Schauspielerin, die sich von ihrer Tanzlehrerin angezogen fühlt. Ebenfalls von zwei Frauen erzählt „The Education of Jane Cumming“, die deutsche Regisseurin Sophie Heldman hat dieses historische Drama in Schottland gedreht. Um die Entwicklung von Geschlechtsidentität, um nicht-binäre und trans Kulturschaffende und Comedians geht es im amerikanischen Dokumentarfilm „We are Pat“.

Eine Retrospektive ist dem Thema Cruising gewidmet, der spontanen Suche nach schwulen Sexpartnern im öffentlichen Raum also. Hier stehen Cruising-Filmklassiker wie „Taxi zum Klo“ oder „Der Fremde am See“ auf dem Spielplan. Etwas mehr Zeit lassen sich „Iván & Hadoum“, das spanische Liebesdrama gewann den Teddy Award als bester queerer Spielfilm der Berlinale 2026. Auf die Färöer-Inseln geht es in „No Rest for the Wicked“, darin strandet ein dänischer Matrose und steht schon bald zwischen einem jungen Fischer und dessen Mutter. Ein Workshop in der Seidlvilla („When Queer Cinema meets Mindfulness“), eine Panel-Diskussion und die Festival Party runden das QFFM ab.

11. Queer Film Festival München (QFFM), Freitag, 16., bis Freitag, 23. Oktober, teilnehmende Kinos: City, Theatiner, Arena, Rottmann, HFF Kinos, Neues Maxim

Schweizer Schaffen

„Barbara Buser – Pionierin der Nachhaltigkeit“: Die Schweizer Architektin stellt den Dokumentarfilm über ihre Arbeit persönlich in München vor. Foto: Mindjazz Pictures

Die Schweizer würden 200 Stunden mehr arbeiten als die Deutschen, sagte der Bundeskanzler vor ein paar Monaten. Er hat sich damit nicht überall Freunde gemacht. Dabei wies der Kanzler doch nur darauf hin, „dass es der Schweiz nachweislich besser geht als uns“. Und dass hierzulande die Leistung einfach gesteigert werden müsse. Aber wie produktiv sind die Eidgenossen wirklich? Das kann man auf einer Reise durch unser Nachbarland überprüfen, im Wirtschaftsteil nachlesen oder auf der großen Leinwand erleben: Im Theatiner Kino findet zum dritten Mal die Schweizer Filmwoche statt, mit aktuellen Spiel- und Dokumentarfilmen aus der Schweiz, in allen Landessprachen (mit Untertiteln) und mit vielen Gästen.

Eröffnet wird diese Filmwoche von der Jugendroman-Verfilmung „Becaària“, darin wird ein 16-jähriger Junge aus dem Tessin in die Berge geschickt. Er soll den ganzen Sommer arbeiten, dabei entdeckt er eine neue Welt und eine neue Form von Verantwortung. Am Ende hat er womöglich sogar 200 Stunden mehr auf seinem Arbeitskonto, das lässt der Film von Erik Bernasconi offen.

Regiebesuch hat sich bei den Vorstellungen der Filme „Le lac“ (über ein Segelpaar auf dem Genfersee), „Von dem, was bleibt“ (über eine Frau, die ihr Kind verliert) oder dem Dokumentarfilm „Barbara Buser – Pionierin der Nachhaltigkeit“ (über die gleichnamige Architektin, die bei der Vorstellung anwesend sein wird) angesagt. Auch Kinderfilme wie „Plitsch Platsch Forever“ (der beim Filmfest München den Cinekindl Award gewann) oder ein Film über den Genfer Fußballverein Servette FC („Servette mon enfance“) sind zu sehen, sie zeigen die Vielfalt des Kinos aus der Schweiz.

Schweizer Filmwoche 2026, Donnerstag, 15., bis Mittwoch, 21. Oktober, Theatiner Filmkunst, Theatinerstraße 32

Aktuelles aus Afrika

Weltpremiere beim Festival in Cannes, jetzt zu sehen bei den Afrikanischen Filmtagen in München: Das Drama „Ben'Imana“. Foto: Mostafa-El-Kashef

Filme aus Afrika sieht man fast nie in den Kinos, auch auf Festivals sind afrikanische Filmschaffende eher selten zu Gast. Umso schöner, dass es die Afrikanischen Filmtage in München gibt, die einen Einblick in unterschiedlichste Lebensrealitäten bieten. Die 16. Festival-Ausgabe wird mit einem zeitgenössischen Tanzfilm aus Nigeria eröffnet („When Nigeria Happens“). Ebenfalls an diesem Tag zu sehen ist das in Cannes uraufgeführte Drama „Ben’Imana“, das von einer Überlebenden des Genozids in Ruanda erzählt, die zur Versöhnung zwischen Opfern und Tätern beitragen will.

Insgesamt sechs Filme werden an zwei Festivaltagen gezeigt, unter anderem ein Vater-Sohn-Drama aus Südafrika („The Heart is a Muscle“), ein dokumentarischer Musikfilm, der von Senegal über Ghana und Nigeria bis nach New Orleans führt („Tukki“) oder ein Drama über den schweren Weg einer intersexuellen Person in Tunesien („Entre 2/Take My Breath“). Als Rahmenprogramm bietet das Festival ein Online-Filmgespräch mit der Regisseurin Ema Edosio Deelen („When Nigeria Happens“) an.

16. Afrikanische Filmtage, Samstag, 17., und Sonntag, 18. Oktober, Gasteig HP8, Projektor Halle E

Kurzes und Klassiker für Kinder

Im deutschen Animationsfilm „Tafiti – Ab durch die Wüste“ begibt sich ein Erdmännchen auf eine gefährliche Reise. Foto: Little Dream Pictures

In den Oster- und Herbstferien lockt der Gasteig mit Filmvorstellungen und Workshops für Kinder und Familien. Die diesjährigen Herbstfilmtage starten am 31. Oktober mit dem deutschen Animationsfilm „Tafiti – Ab durch die Wüste“: Das aus der gleichnamigen Kinderbuchreihe bekannte Erdmännchen Tafiti will seinen Großvater retten und begibt sich auf eine gefährliche Reise. Ebenfalls auf bekannten Buchvorlagen basieren der französische Animationsfilm „Der kleine Prinz“ oder Spike Jonzes Kinderfilm-Hit „Wo die wilden Kerle wohnen“, nach dem gleichnamigen Buch von Maurice Sendak.

Vier Tage lang dauert die „Silhouetten-Trickfilm-Werkstatt“, dabei stellen die teilnehmenden Kinder mit Schere, Papier und viel Fantasie ihren eigenen Scherenschnitt-Film her (ab 2. November). Ein Kurzfilmprogramm zum Mitmachen steht am 3. November auf dem Programm, mit Filmen, Spielen und Gesprächen. Zum Abschluss dieser Herbstfilmtage ist der schwedische Kinderfilmklassiker „Lotta zieht um“ zu sehen, nach der Buchreihe von Astrid Lindgren.

Kinderkino München: Herbstfilmtage, Samstag, 31. Oktober, bis Donnerstag, 5. November, Gasteig HP8, Projektor Halle E

Ruhmreiches aus Rumänien

In „The Yellow Tie“ spielt John Malkovich den Dirigenten Sergiu Celibidache. Foto: Adi Marineci, Filmmuseum München

Seit 20 Jahren gibt es das Rumänische Filmfestival im Filmmuseum München, mindestens ebenso lange dauert das rumänische Filmwunder an. Regisseure wie Cristian Mungiu, Cristi Puiu oder Radu Jude werden zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt eingeladen, dort gewinnen sie regelmäßig Palmen, Löwen oder Bären: die Festival-Hauptpreise also. Erst im Mai erhielt Cristian Mungiu (bereits zum zweiten Mal) die Goldene Palme in Cannes.

Bei den Rumänischen Filmtagen ist Mungius Gewinnerfilm „Fjord“ noch nicht zu sehen, das Drama mit dem aus Rumänien stammenden Hollywoodstar Sebastian Stan läuft erst 2027 regulär in den Kinos an. Dafür haben sich Gäste aus der südosteuropäischen Republik angesagt: Serge Ioan Celebidachi, Sohn des legendären Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker, Sergiu Celibidache, stellt am Eröffnungsabend seinen neuen Film „Cravata Galbenă – The Yellow Tie“ vor, darin zeichnet er das Leben seines weltberühmten Vaters nach. Den alten Celibidache spielt in diesem Biopic Hollywoodstar John Malkovich.

Ein zehnjähriger Junge begibt sich im rumänischen Film „Atlas of the Universe“ auf die Suche nach einem vertauschten Fußballschuh. Foto: Filmmuseum München

Zu Gast in München sind auch der Regisseur Paul Negoescu und die Kamerafrau Ana Drăghici, sie präsentieren den bei der Berlinale uraufgeführten Kinderfilm „Atlasul universului – Atlas of the Universe“. Darin geht ein zehnjähriger Junge auf die Suche nach einem vertauschten Fußballschuh. Rumänisch wird nicht nur in Rumänien gesprochen, deshalb gibt es auch ein Special mit zwei Filmen aus dem kleinen Nachbarland Moldau.

An die Grenze nach Bulgarien wollen die jugendlichen Protagonisten in Radu Potcoavăs Drama „Kîzîm“, der Regisseur stellt seinen Film persönlich in München vor. In Frankreich entstanden ist der neue Film von Radu Jude: Der preisgekrönte Regisseur stellte dieses Jahr in Cannes seine Neuverfilmung von Octave Mirbeaus berühmten Sittenroman „Tagebuch einer Kammerzofe“ vor, jetzt ist die in der Gegenwart angesiedelte Satire erstmals in Deutschland zu sehen.

20. Rumänisches Filmfestival, Donnerstag, 5., bis Samstag, 14. November, Filmmuseum München, St.-Jakobs-Platz 1

Bergfilme am Tegernsee

Eine der schwierigsten Kletterrouten der Schweizer Alpen wird im Film „Zahir“ bestiegen. Zu sehen ist dieser beim Bergfilm-Festival Tegernsee. Foto: Julien Nadiras Choong Katherine Eline Le Men

Auch außerhalb Münchens gibt es natürlich Festivals, im Oktober zieht es Filmfans unter anderem auch nach Hof, Biberach oder an den Tegernsee. Dort findet seit 2003 das Internationale Bergfilm-Festival statt, in der Stadt Tegernsee werden wieder Filme im Barocksaal, Schalthaus, Medicus, der Sporthalle und einem eigens aufgebauten Kinozelt im Kurgarten aufgeführt. Insgesamt 88 Filme aus der Welt der Berge stehen auf dem Spielplan, am Eröffnungsabend stellt der aus Rosenheim stammende Valentin Rapp seinen in Venezuela entstandenen Wasserfall-Highline-Film „Six Days to the Edge“ vor.

Ebenfalls am Eröffnungsabend zu sehen ist der Kurzfilm „Forever Young“ von Moritz Attenberger; der Schlierseer begleitet darin vier Freunde durch das bolivianische Altiplano. Viele der gezeigten Filme sind eher kurz (also unter 30 Minuten lang), es geht in die Arktis, die Alpen oder auf den Ätna, in den Himalaya, ins Karakorum-Gebirge oder nach Patagonien. Am letzten Festivaltag werden mehrere Preise verliehen, als Gäste während des Festivals haben sich Filmemacher wie Jürgen Eichinger oder Gerhard Baur sowie Bergsteiger und Kletterer wie Stefan Glowacz, Philipp Hans, David Göttler, Robert Jasper oder Noemi Kreuz angekündigt.

23. Internationales Bergfilm-Festival Tegernsee, Mittwoch, 14., bis Sonntag, 18. Oktober, Tegernsee