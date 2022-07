Von Josef Grübl

Eigentlich wollte Soso in Amerika Medizin studieren, doch im Leben des jungen Georgiers kam einiges anders: Er arbeitet bei einer Umzugsfirma, hat Spielschulden und lebt mit anderen gescheiterten Einwanderern aus Georgien, Russland und Usbekistan in einem schäbigen Hostel in Brooklyn. Also reist Sosos Vater, ein ehemaliger Wrestler, nach Amerika und will helfen - wenn es sein muss, mit seinen Fäusten. Der georgisch-amerikanische Spielfilm "Brighton 4th" lief auf vielen Festivals, jetzt eröffnet er in München die Georgischen Filmtage. Vier Tage lang werden Spiel-, Kurz- und Dokumentarfilme aus der Republik im Südkaukasus aufgeführt, der Eröffnungsfilm ist im City Kino zu sehen, die restlichen Filme werden im Werkstattkino gezeigt. Zum Abschluss läuft der mehrfach preisgekrönte Spielfilm "Als wir tanzten" über eine Liebe unter Balletttänzern in Tiflis.

Georgische Filmtage, Do., 14., bis So., 17. Juli, City Kino, Sonnenstr. 12a und Werkstattkino, Fraunhoferstr. 9