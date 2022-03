Wenn es ums Gesundwerden geht, achten viele Patienten auf ganz allgemeine Dinge: "Ist die Schwester nett? Ist es da sauber? Ist das Essen lecker? Ist das Zimmer schön?" Das behauptet zumindest David-Ruben Thies, der im thüringischen Eisenberg ein Krankenhaus leitet. Dort läuft einiges anders als in anderen Kliniken: Obwohl auch Thies auf die Wirtschaftlichkeit seines Betriebs achten muss, möchte er keine unnötigen Operationen durchführen lassen und auch Kassenpatienten den Aufenthalt in einem schönen Haus mit angenehmer Atmosphäre ermöglichen. Fast so wie in einem Hotel, deshalb heißt der Dokumentarfilm über Thies und sein Klinikkonzept auch "Vier Sterne Plus". Die Regisseurin Antje Schneider begleitet den ehrgeizigen Klinikchef bei seiner Arbeit, fährt mit ihm auf Kongresse, zeigt ihn im Gespräch mit Politikern. Er habe 1989 in München eine Ausbildung zum Krankenpfleger begonnen, erzählt Thies einmal, jetzt kehrt er in die Stadt zurück: Im Rahmen einer Kinotournee stellen er und die Regisseurin ihren Film im Münchner Cadillac Kino vor, im Anschluss an die Vorstellung wird es noch ein Gespräch mit Beatrix Zurek, der Gesundheitsreferentin der Stadt München, geben. Regulär in den Kinos läuft der Film am 14. April an.

Vier Sterne Plus, D 2022, Regie: Antje Schneider, Sa., 19. März, 13 Uhr, Cadillac Kino, Rosenkavalierplatz 12