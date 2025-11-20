Erst kürzlich wurde hierzulande wieder über die Rückkehr syrischer Geflüchteter in ihr Heimatland gestritten: Es könnten dort „wirklich kaum Menschen richtig würdig leben“, hatte Außenminister Johann Wadephul (CDU) nach einem Besuch einer verwüsteten Vorstadt von Damaskus gesagt. Damit waren viele Menschen nicht einverstanden, interessanterweise vor allem aus der eigenen Partei des Ministers . Was in Deutschland lebende Menschen aus Syrien dazu sagen, ging dabei unter.

Dabei wäre es interessant, etwas genauer hinzuhören und zu schauen: Der Dokumentarfilm „Zakiratuna – Unsere Erinnerung“ macht das, er erzählt von Menschen aus Syrien und ihren Traditionen vor und nach dem Krieg. Der Film kreist um Themen wie Erinnerung, Menschlichkeit und Hoffnung – und nicht nur um Krieg, Zerstörung und Verlust.

Zu sehen ist dieser 45-minütige Film am Eröffnungsabend von „Kino Asyl“: Dem Münchner Festival also, bei dem junge Erwachsene mit Fluchterfahrung Filme aus ihren Heimatländern vorstellen. Deren eigene Geschichten sind oft ebenfalls filmreif – daher ist das Publikum dazu eingeladen, nicht nur die Filme kennenzulernen, sondern auch die Menschen, die sie ausgesucht haben: Nach allen Vorstellungen wird es auch Filmgespräche geben.

„Kino Asyl“ findet in diesem Jahr zum elften Mal statt, der Eintritt zu allen Vorstellungen ist frei. Der Eröffnungsabend am 22. November im Werkraum der Kammerspiele ist bereits ausgebucht, die restlichen Vorstellungen kann man aber besuchen – auch ohne Tickets. Frühzeitiges Erscheinen wird empfohlen.

Insgesamt 21 Filme aus zehn Ländern haben die Festivalmacher und Kuratoren dieses Jahr zusammengestellt, unter anderem aus der Ukraine, Uganda, Irak, Ägypten oder Afghanistan. Ähnlich divers wie die Filme und Herkunftsländer sind die Spielorte, in denen sie aufgeführt werden: „Kino Asyl“ findet im NS-Dokumentationszentrum München, in der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF), Kunstlabor 2, Bellevue di Monaco sowie im Gasteig HP8 statt.

Die meisten Filme feiern hier ihre Deutschlandpremiere, einige waren bereits anderswo zu sehen: Das französisch-iranisch-niederländische Drama „In the Land of Brothers“ etwa lief letztes Jahr beim Filmfest München, es erzählt in drei Kapiteln die Geschichte von afghanischen Flüchtlingen, die in Iran ein neues Leben beginnen wollen. Trotz ihrer harten Arbeit stoßen sie immer wieder auf Hindernisse, werden am Arbeitsplatz ausgebeutet und diskriminiert, bangen um ihren Aufenthaltsstatus und haben Angst vor Abschiebung. Der Film von Alireza Ghasemi und Raha Amirfazli ist am 27. November in der HFF zu sehen, vorgestellt wird er von einer jungen Frau aus Afghanistan, die 2021 vor den Taliban geflohen ist und seitdem in München lebt.

Der Kurzfilm „Diaspora“ erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der sich für die Migration entscheidet. (Foto: Kino Asyl / Husam)

Bereits etwas älter sind der belgisch-kongolesische Spielfilm „La vie est belle“ aus dem Jahr 1987, in dem sich eine Frau zwischen zwei Männern entscheiden muss (25. November, NS-Dokumentationszentrum) oder die schwarze Komödie „Opium War“ (2008), in der zwei US-Soldaten nach einem Flugzeugabsturz in Afghanistan auf eine Gruppe von Kindern treffen. Der Film läuft am 26. November nachmittags im Gasteig HP8 und wird von einem jungen afghanischen Mann vorgestellt, der sich schon seit Jahren bei „Kino Asyl“ engagiert. Am selben Tag (und am selben Ort) ist abends das Sozialdrama „Almajiri“ zu sehen: Darin geht es um Straßenkinder aus Nigeria, die zum Betteln, zur Kinderarbeit und sogar zum Menschenhandel gezwungen werden. Der Film zeigt ihr Leid, aber auch ihren unbedingten Willen zum Überleben.

Basierend auf ihren eigenen Kindheitserinnerungen entwickelte die Syrerin Marya Zarif zunächst eine Graphic Novel, aus der eine sechsteilige Serie und schließlich ein Animationsfilm wurden: „Dounia und die Prinzessin von Aleppo“ erzählt die Geschichte eines sechsjährigen Mädchens, das ohne Eltern aufwächst und mit ihren Großeltern aus dem vom Krieg zerstörten Aleppo fliehen muss. Gemeinsam begeben sie sich auf eine gefährliche und sehr beschwerliche Reise. Doch Dounias Lebensfreude und optimistisches Gemüt scheint allen Hindernissen und Beschwerden zu trotzen. Der Film läuft am 26. November vormittags im Gasteig HP8, im Kinderprogramm von „Kino Asyl“.

Kino Asyl, Samstag, 22., bis Freitag, 28. November, Werkraum der Kammerspiele, NS-Dokumentationszentrum, HFF München, Kunstlabor 2, Bellevue di Monaco, Gasteig HP8