Von Josef Grübl

Er ist der Mann des Kinoherbstes: Adam Driver überzeugt gerade als Film-Ehemann von Lady Gaga in "House of Gucci", auch als zwielichtiger Ritter im kürzlich angelaufenen Historiendrama "The Last Duel" war er eine Schau. Noch wandlungsfähiger zeigt sich der 38-jährige US-Schauspieler in der Musical-Extravaganza "Annette", der Film eröffnete im Sommer die Filmfestspiele in Cannes. Nächste Woche läuft er in den deutschen Kinos an, im Theatiner-Kino ist er bereits ein paar Tage zuvor als Preview zu sehen. Es beginnt in einem Tonstudio, die Achtzigerjahre-Pop-Band Sparks nimmt einen Song auf, der Regisseur Leos Carax sitzt am Mischpult. "So May We Start", fragt er sie, "So May We Start, It's Time To Start", singen sie zurück. Dann kommen die Schauspieler dazu, neben Adam Driver sind das noch die Französin Marion Cotillard und der Amerikaner Simon Helberg. Auch sie besingen den Beginn des Films, es geht hinaus auf die Straßen von Los Angeles, immer mehr Menschen kommen dazu, es bildet sich eine richtige Parade.

Dann aber fängt es wirklich an, mit noch mehr Liedern und einer Liebesgeschichte zwischen einem als Stand-up-Comedian verkleideten Publikumshasser (Driver) und einer Opernsängerin (Cotillard). "We Love Each Other So Much", singen sie, kurze Zeit später liegt sie mit Wehen im Kreißsaal. "Breathe In, Breathe Out", stimmen die Hebammen an. Und dann ist Annette da, das wohl gruseligste Baby des Kinojahres. Der Franzose Leos Carax ist bekannt für seine surrealen Bilder-Orgien, für Filme wie "Holy Motors" oder "Die Liebenden von Pont-Neuf". Mit "Annette" bleibt er sich und seinem Werk treu, der Film ist ebenso faszinierend wie bizarr.

Annette, F/BEL/D/USA 2021, Regie: Leos Carax, mit: Adam Driver, Marion Cotillard. Kinostart am 16. Dezember, Preview am So., 12. Dezember, um 20.30 Uhr im Theatiner