Christian Pfeil erweitert seinen Einfluss in der Münchner Kinolandschaft. Der Betreiber von Arena, Monopol und Rio wird künftig auch das Programm der Open-Air-Veranstaltung "Kino am Olympiasee" kuratieren. "Christian Pfeil ist unser langjähriger Wegbegleiter und kennt den Kinomarkt wie kaum ein anderer", sagt Patrick Diesing, Veranstalter des Sommer-Events. "Wir freuen uns darauf, mit ihm die Programmqualität von Kino am Olympiasee weiter zu verbessern." Das Open-Air-Kino im Olympiapark startet am 17. Mai in die neue Saison. "Wir haben viel vor dieses Jahr", kündigt Diesing an. "Die Kombination aus einer 100-Quadratmeter-LED-Screen- und einer 3-D-fähigen Projektion ermöglicht es uns, pro Saison bis zu 400 Shows anzubieten."

Detailansicht öffnen Christian Pfeil, hier im Rio Filmpalast, für den er seit Sommer 2021 verantwortlich ist. (Foto: Stephan Rumpf)