Eine große "Kirmes" hatte Christian Pfeil für die diesjährige Saison des Kinos am Olympiasee versprochen: "Im Olympiapark geht's um Party, nicht um Konzentration", hatte er gesagt. Nun, da die Spielzeit zu Ende gegangen ist, zeigt sich der Kurator des modernisierten Open-Air-Spektakels in seiner Euphorie bestätigt: "371 Shows in 120 Tagen, bis zu vier Shows pro Tag: Das gab es im Open-Air-Kino noch nie. Trotz der aktuellen Herausforderungen im Kinomarkt ist es uns gelungen, ein vielfältiges Programm zusammenzustellen. Von Arthouse-Kino über Poetry Slams bis Barbie konnten wir den Gästen beste Unterhaltung bieten."