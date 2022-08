41 Grundstücke hat der Brauer abgeklappert, bis er an der Tegernseer Landstraße am Stadtrand fündig wurde.

Von Franz Kotteder

Das Münchner Kindl ist nicht totzukriegen. Das Maskottchen sowieso nicht, aber das Bier gleichen Namens wird es voraussichtlich nach 119 Jahren tatsächlich wieder geben. Ein Brauunternehmer aus dem Chiemgau, Dietrich Sailer vom Hofbräuhaus Traunstein, will es wieder auf den Markt bringen, und zwar im Frühjahr 2024. Und das Beste daran: Es wird dann wieder ein originales "Münchner Bier" sein. So darf sich nämlich nicht jedes nennen. Es gibt da strenge Regeln!

Das Münchner-Kindl-Bier hat eigentlich eine große Tradition. Der jüdische Brauunternehmer Joseph Schülein gründete die Brauerei 1880 zusammen mit einem Finanzkonsortium in Haidhausen, und die Marke kam offenbar prächtig an. An der Braustätte entstand der größte Münchner Bierkeller überhaupt und der damals größte Saal Münchens. Heute steht dort das Motorama-Gebäude, der Bierkeller musste schon vor Hundert Jahren, während der Großen Inflation schließen, wurde aber erst in den frühen Fünfzigerjahren abgerissen. Die Marke "Münchner Kindl Bier" gab es schon lange vorher nicht mehr. Im Zuge der allgemeinen Entwicklung zu immer größeren Brauereien ging sie erst in der Unionsbrauerei und dann in Löwenbräu auf.

Und nun soll sie also einen zweiten Frühling erleben. Dietrich Sailer baut mit seinen Söhnen Leo und Luis deshalb an der Stadtgrenze zur Autobahn A99 dafür extra eine neue Brauerei auf, eine dreischiffige Basilika in Ziegelstein. Und mit einem eigenen Tiefbrunnen, damit das "Münchner Kindl Bier" auch mit Münchner Wasser gebraut werden kann. Der Grundstein ist gelegt, die Keller sind beinahe fertig. Die ganze bunte Geschichte kann man im Lokalen nachlesen (SZ Plus). Vielleicht bei einer Halben Bier - auch wenn es nicht mehr beziehungsweise noch nicht "Münchner Kindl" heißen wird.

DER TAG IN MÜNCHEN

Olympia 1972: Akten offenbaren Chaos und Versagen Fünfzig Jahre nach dem Massaker bei Olympia 72 in Fürstenfeldbruck offenbaren die Akten mangelndes Schuldbewusstsein und viele Pannen. Polizisten schossen sogar auf die eigenen Leute. (SZ Plus)

Verschwundene Polizeiakten: Das Versagen geht weiter Die Polizei war auf die Olympischen Spiele 1972 in München miserabel vorbereitet. Fehler wurden vertuscht, aufgearbeitet wurde die Attentats-Katastrophe nie. Und auch die heute Verantwortlichen lassen Transparenz vermissen. Ein Kommentar von Uwe Ritzer. (SZ Plus)

Ein Attentat und die Frage, was eine Entschuldigung wert ist Noch immer streiten die Hinterbliebenen des Olympia-Attentats von 1972 mit Deutschland über einen finanziellen Ausgleich - und was eine Entschädigung leisten muss. Dabei gäbe es eine Lösung. Ein Kommentar von Karoline Meta Beisel.

"Todespfleger" wollte im Dienst offenbar seine Ruhe haben Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann zwei Morde, mehrere Mordversuche sowie gefährliche Körperverletzung im Klinikum rechts der Isar vor. Er soll Patienten sedierende Medikamente gespritzt haben.

Nach Unfalltod von Familienvater - Spendenaktion "Alle für Moritz" Der Fußballer und Familienvater Moritz W. aus Freising starb bei einem Motorradunfall. Freunde sammeln nun Spenden für seine vier Kinder. Dabei bekommen sie Hilfe, unter anderem vom TSV 1860 München.

Pandemieleugner attackiert Journalisten und droht mit Vernichtung Ein Mann aus der rechten Szene attackiert am Rande einer Pressekonferenz einen Reporter des Bayerischen Rundfunks. Die BR-Intendantin zeigt sich entsetzt. Doch die Gewalt gegen Journalisten nimmt weiter zu.

Arnold Schwarzenegger als Stargast auf der Gründermesse Der Schauspieler und Ex-Gouverneur kehrt als Stargast des Gründerfestivals nach München zurück. Die findet während des Oktoberfests statt - aber das ist nicht das Einzige, das dem Terminator an der Stadt gefällt.

Schokolade blieb hängen: Snackautomaten mit Gabelstapler ausgerissen Die Süßigkeit war Ausgabeschacht hängen geblieben. Doch der 34-Jährige wollte nicht aufgeben. "Du bist nicht Du, wenn Du hungrig bist", kommentiert das die Flughafenpolizei.

