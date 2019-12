Plätzchen backen, Weihnachtskarten basteln und Lieder singen - so vertreiben sich Jan und Julia die Zeit, bis endlich Heiligabend ist. Dann werden sie erfahren, ob ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Mehr darüber können Kinder von drei Jahren an am Donnerstag, 5. Dezember, beim interaktiven Vorlesen mit Tiger Books in der Stadtbibliothek Giesing, Deisenhofener Straße 20, erfahren. Im Mittelpunkt dieses Bilderbuchdonnerstags steht die Geschichte "Jan und Julia feiern Weihnachten". Die halbstündige Veranstaltung beginnt um 16 Uhr. Näheres ist zu erfahren unter www.muenchner-stadtbibliothek.de/giesing.