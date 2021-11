"Hunderte Kinder in wildem Kampf" ist ein Hohelied auf die Kraft der magischen Phase - in der Schauburg hilft sie einem Jungen, einen Schock zu verarbeiten.

Von Barbara Hordych, München

Ein Junge (Hardy Punzel) liegt lang ausgestreckt auf dem Boden. Aus der Ferne hallen die Rufe der Eltern, die wegen einer Autofahrt zum Aufbruch und zur Eile drängen. Doch der Junge bleibt liegen, mit geschlossenen Augen. Denn er sieht einen Dinosaurier vor dem Haus stehen. So groß, dass er direkt in sein Zimmer im zweiten Stock starren kann. "Wenn ich still daliege wie eingefroren, kann er mich nicht sehen", erklärt er. Und schon ist man mittendrin in der Vorstellungswelt des Jungen, in der sogenannten "magischen Phase", die zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr das kindliche Denken und Handeln beeinflusst: Alles, was das Kind sich wünscht und denkt, ist möglich, Schönes wie Schreckliches - tatsächlich Erlebtes vermischt sich mit erfundenen Geschichten. Für die Eltern ist diese Phase nicht immer leicht zu durchschauen. Ähnlich ergeht es den Zuschauern bei der Premiere des wild poetischen Theaterstücks "Hunderte Kinder in wildem Kampf" des Norwegers Eirik Fauske in der Schauburg.

Dort entsteigen einer großen Holzkiste sechs farbenfroh gewandete Gestalten, kreiseln in ihren metallisch glitzernden oder mit Fell besetzten Fantasiegewändern über die Bühne. Sie sind Figuren aus der kindlich-verspielten Vorstellungswelt, verkörpern aber auch die erinnerten Stimmen im Kopf des Jungen. Der jetzt davon erzählt, wie sein Opa in einer Kiste durch die Tür des Krankenhauses in ein schwarzes Auto schwebt. Sein Vater nimmt ihn auf die Schultern, geht mit ihm hinaus auf die Straße, es liegen Schnee und Matsch. Er rutscht auf dem Eis aus, sodass der Junge ihm von den Schultern fällt "mit dem Hinterkopf voran, das Gesicht hinterher". Liegt er deshalb auf dem Boden? "Er hat sich nicht schlimm weh getan" vermeldet eine der Gestalten-Stimmen beruhigend, wohl die des Vaters am Handy: "Wir kommen jetzt einfach nach Hause".

Der Vater rutscht aus, der Junge fällt von seinen Schultern - und landet tief unten im Meer

Doch der Junge fällt weiter, immer tiefer. Hinein in ein Meer, in dem ein großes Segelschiff auftaucht. Die sechs Gestalten werden nun zu Seeleuten, die auf der Bühne ein riesiges blaues Tuch flattern lassen. An langen Seilen ziehen sie den Jungen an Deck, der sich sofort ins Getümmel stürzt - "hunderte Kinder in wildem Kampf". "Ich werde es allen erzählen, wenn ich wieder im Kindergarten bin", ruft der Junge begeistert. Berichten will er auch von den Funden aus dem Meer, einem Albatros und einem Schwertfisch, verletzten Tieren, die der Junge wiederbeleben will.

"Als ich klein war, musste ich faulige Kartoffeln essen und gammeligen Hering, um den Winter zu überleben, das war echt hart", erzählen die Gestalten-Stimmen, die um den Jungen herum sitzen. Der ist wohlbehalten auf dem Sofa gelandet, es sind Worte seines Opas wohl, die sich in sein Bewusstsein drängen. Dessen Tod, das kristallisiert sich im Verlauf des kunstvoll konstruierten Stücks heraus, kann der Junge erst allmählich verarbeiten. "Sie haben mich belogen, warum haben sie mir nicht gesagt, dass man sterben kann!", schreit er verzweifelt. Und ruft seinem Vater, dem "großen Lügner" zu, dass der Dinosaurier noch immer vor dem Fenster stehe. Da endlich gelingt dem Vater, was den Zuschauern dank der traumwandlerisch sicher agierenden Darsteller in der einfühlsamen Inszenierung von Daniel Pfluger schon längst gelang: Er lässt sich auf die magische Welt des Jungen ein. Der Dinosaurier grinst, winkt mit der Vorderpfote - und kann gehen.