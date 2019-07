1. Juli 2019, 17:30 Uhr Kinderpalliativzentrum Kinder sterben anders als Erwachsene

Die Leiterin des Kinderpalliativzentrums Prof. Dr. Monika Führer bietet schwerstkranken und sterbenden Kinder am Klinikum Großhadern ein Zuhause.

Manche wollen nochmal ans Meer oder einmal Porsche fahren. Heilen können die Ärzte im Palliativzentrum Großhadern die Kinder nicht. Nur ihnen helfen, ihnen den Abschied erleichtern und Schmerzen lindern, das können sie.

Von Kathrin Aldenhoff

Die grüne Kerze brennt heute nicht, kein Kärtchen mit einem Namen steht daneben. Heute ist kein Kind gestorben. Kein Kind, das schwer krank war, vielleicht schon von Geburt an, und das sie hier betreuen, im Kinderpalliativzentrum München.

Der Tod, er ist allgegenwärtig auf dieser Station: Er versteckt sich in den fröhlichen Kinderfotos, die an den Wänden hängen; viele der Kinder sind inzwischen gestorben. Der Tod steckt in dem Erinnerungsbuch, das im Gemeinschaftsraum liegt. Er ist Teil der Geschichten der kleinen ...