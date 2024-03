Vitor Gatinho ist Kinderarzt und Influencer, Tausende Eltern folgen ihm als Kids.doc im Netz. Mit einer Live-Show seines Podcasts, in der er auf häufige Fragen eingeht, macht er in München Station. Was beschäftigt die Mütter und Väter?

Interview von Ekaterina Kel

"Vorsicht ansteckend. Der Kids.doc verbreitet gute Laune." Mit diesem Spruch wirbt der 41-jährige Vitor Gatinho für seine Live-Show, die am Freitag im "Backstage" zu sehen sein wird. Darin wird er auf Fragen und Sorgen vieler Eltern eingehen - wie in seinem Podcast, der 2022 den Deutschen Podcastpreis in der Kategorie "Publikumspreis Wissen" gewann. Auch auf Instagram, wo er Aufklärung auf unterhaltsame Art und Weise betreibt, folgen ihm 670 000 Menschen. Gatinho arbeitet drei Tage die Woche in einer Frankfurter Praxis als Kinder- und Jugendarzt und ist selbst dreifacher Vater.