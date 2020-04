Es hätte in diesem Jahr ein großes Fest gegeben für den Münchner Mixtvision Verlag, auf der internationalen Kinderbuchmesse in Bologna. Wenn diese nicht, wie alle Kulturveranstaltungen, hätte abgesagt werden müssen. Seit 2003 wird hier jährlich der Astrid Lindgren Memorial Award verkündet. Nicht nur die Preisträger, sondern auch die Verlage, bei denen sie ihre Bücher veröffentlichen, feiern mit beim anschließenden Empfang des staatlichen schwedischen Kulturrates. In diesem Jahr verkündete die Jury den Namen der Preisträgerin ganz unspektakulär aus der Wohnung von Astrid Lindgren in Stockholm. Unter 240 Nominierten wurde die südkoreanische Illustratorin Baek Hee Na ausgewählt. Und damit eine Künstlerin, die in Südkorea zu den bekanntesten Kinderbuchautorinnen zählt, aber auf dem internationalen Markt ziemlich unbekannt ist - nur nicht in Deutschland.

Denn das einzige Bilderbuch, das hierzulande von ihr veröffentlicht wurde, "Wolkenbrot", erscheint seit 2009 im Münchner Verlag Mixtvision. Es erzählt mit animierten Pappcollagen die fantastische Geschichte einer kleinen Familie. "Dieser Preis ist wirklich eine glückliche Fügung", sagt der Verleger Sebastian Zembol am Telefon, der im Herbst 2019 die siebte Auflage des Buches drucken ließ. Ihn hatte dieses Bilderbuch, das 2004 in Bologna in der Kategorie Fiction ausgezeichnet wurde, so begeistert, dass er es 2009 in seinem neuen Kinderbuchprogramm veröffentlichte. Es wurde zum Longseller. "Jedes Jahr verkaufen wir davon so zwischen 500 und 1000 Exemplare. Ohne dass wir große Aktionen starten, es läuft einfach so mit."

Wird der Verleger in Zukunft die Zusammenarbeit mit der Preisträgerin verstärken? "Wir haben gerade zwei Titel bei ihr angefragt, eine Weihnachtsgeschichte, in der Tiere die Hauptrolle spielen, und ein Bilderbuch, das eine Freundschaft zwischen einem Jungen und seinem Hund erzählt. Aber die Zusammenarbeit mit ihr ist nicht so einfach, weil wir sie gar nicht persönlich kennen, und sie ihre Agentur wechselte", sagt Zembol. "Wir wissen nur, dass sie ihre Bücher selbst gestaltet, nicht nur die Bilder, auch die Geschichten und die Fotografien. Wir geben uns große Mühe, die Lizenzen zu bekommen." Ob der Astrid Lindgren Memorial Award an der Zurückhaltung von Baek Hee Na etwas ändert? Zumindest das Reisegeld könnte für einen Besuch in Deutschland reichen: Der Preis ist mit einer Million schwedischer Kronen dotiert, das sind etwas mehr als 90 000 Euro.