Von Barbara Hordych

Wer sich die Zeit bis zum Start der Reihe "Großes Kinderkino" im September verkürzen will, dem bietet das Kinderkino München die Möglichkeit, einen eigenen Film zu entwerfen. Nach dem Vorbild der Künstlerin Lotte Reiniger (1899-1981) können Kinder in einem viertägigen Workshop einen Silhouetten-Trickfilm selbst gestalten. Mit Papier, feiner Schere und Drahtscharnieren basteln sie bewegliche Figuren zu einer selbst erdachten Geschichte, die anschließend in Einzelschritten animiert und mit Worten, Musikinstrumenten und Geräuschen vertont wird. Das Arbeitsmaterial wird gestellt, eine Brotzeit und eigenes Geschirr sollten allerdings mitgebracht werden. Um Engpässe am Tricktisch zu vermeiden, sind die Zeiten am dritten und vierten Tag flexibel.

Scherenschnitt-Trickfilm, ab 12 J., Mo., 27. Juli, 10 bis 15 Uhr; Di., 28. Juli, 9 bis 15 Uhr; Mi./Do., 29./30. Juli, flexible Zeiten, Forum 2, Nadistr. 3, Anmeldung unter info@kinderkino-muenchen.de