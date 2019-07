26. Juli 2019, 18:47 Uhr Kindergarten-Gebühren SPD will Entlastung für alle Familien

Die SPD-Stadtratsfraktion will künftig alle Münchner Familien bei den Kindergartengebühren entlasten. Bisher werden nur die Eltern finanziell unterstützt, deren Kinder eine städtische Einrichtung besuchen oder eine der Kitas, die sich freiwillig den kommunalen Zuschussrichtlinien unterworfen haben. "Wir wollen, dass alle Münchner Familien von unserer Initiative für eine kostenfreie Kindertagesbetreuung profitieren", sagt die stellvertretende Fraktionschefin der SPD, Verena Dietl. Den teuren Platz in der Luxuskita will die SPD aber nicht finanzieren. Eltern, die ihre Kinder in privaten Kindergärten unterbringen, sollen keinen höheren Zuschuss erhalten als diejenigen, die einen städtischen Platz haben.